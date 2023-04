Sophie Charlotte surge em novas fotos para o filme ‘Meu Nome é Gal’; Confira

A atriz Sophie Charlote caracterizada como a cantora Gal Costa para o filme Meu Nome É Gal Foto: Stella Carvalho

Foram divulgadas nesta quarta-feira, 19 de abril, novas fotos da atriz Sophie Charlotte caracterizada como a cantora Gal Costa (1945-2022) para o filme Meu Nome é Gal. Com direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, o longa está previsto para estrear nos cinemas no dia 19 de outubro.

Em uma das fotos, Sophie aparece em uma representação do que foi o show Fa-Tal - Gal a Todo Vapor, um dos mais emblemáticos da carreira da cantora. Apresentado em 1971, o espetáculo, que teve direção do poeta Waly Salomão, se tornou um símbolo da contracultura brasileira. Só no Teatro Tereza Rachel, no Rio de Janeiro, onde estreou, o show ficou 10 semanas em cartaz.

No Fa-Tal, Gal lançou o compositor Luiz Melodia ao incluir no repertório a canção Pérola Negra. O show, que foi gravado ao vivo e lançado em uma LP duplo, ainda apresentava músicas de Caetano Veloso (Como 2 e 2), Roberto e Erasmo Carlos (Sua Estupidez) e Waly Salomão e Jards Macalé (Vapor Barato).

A cantora Gal Costa durante apresentação nos anos 1970. Foto: Acervo Estadão

Em outra foto divulgada, Sophie aparece recostada em uma carreira de balanço, de barriga de fora, em uma pose típica de fotografias para reportagens dos anos 1970. Em uma terceira imagem, a atriz está usando uma peruca curta, corte de cabelo que Gal usou em seu início de carreira, na segunda metade dos anos 1960.

A atriz Sophie Charlotte caracterizada como a cantora Gal Costa Foto: Stella Carvalho

O filme Meu Nome é Gal vai apresentar um recorte sobre a carreira da cantora. A narrativa vai contar os primeiros passos artísticos de Gal, quando ela se encontrou com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia, ainda na Bahia, mostrar sua consagração nos festivais de música brasileira até chegar ao histórico show Fa-tal.

A atriz Sophie Charlotte caracterizada como Gal Costa Foto: Stella Carvalho

No elenco do filme, ainda estão nomes como Rodrigo Lellis, Camila Mardila, Luis Lobianco, Dan Ferreira, Chica Carelli e George Sauma. Meu Nome é Gal é uma produção da Paris Entretenimento e Dramática Filmes, em coprodução com a Globo Filmes e o Telecine.