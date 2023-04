Spin-off de ‘Extraordinário’ ganha trailer com Helen Mirren; assista

O sucesso do filme Extraordinário, com Julia Roberts, propiciou a produção de um derivado. Pássaro Branco - Uma História de Extraordinário, que tem estreia agendada para 24 de agosto, dará continuidade à trajetória de um dos alunos, que não soube lidar com diferenças e teve de arcar com as consequências.

Baseado no best-seller de R.J. Palacio, que é a mesma autora de Extraordinário, o filme segue, então, a jornada do jovem Julian (Bryce Gheisar). Ele é aquele menino da história anterior, que acabou sendo é expulso da escola por ter sido discriminador com o colega Auggie Pullman.





Cena do filme Pássaro Branco - Uma História de Extraordinário Foto: Paris Filmes





Agora, Julian já é um adolescente e precisa de ajuda para mudar a forma de pensar e agir. Para isso, sua avó Sara (Helen Mirren) começa a contar sua própria história de coragem durante a juventude na França ocupada pelos nazistas, na Segunda Guerra Mundial.

Ela conta que um menino a protegeu de um perigo mortal. E eles encontraram o primeiro amor em um mundo mágico e deslumbrante, criado pela imaginação deles, enquanto a mãe se arrisca para mantê-los seguros.

Pássaro Branco - Uma História de Extraordinário tem direção de Marc Forster. No elenco, Helen Mirren, Gillian Anderson, Bryce Gheisar, Olivia Ross, Jo Stone-Fewings.









O longa anterior, Extraordinário (2017) pode ser visto na Netflix.