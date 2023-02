‘Star Wars’: viúva de ator que viveu Chewbacca explica como casal perdeu itens salvos de leilão

Washington Post - Um casal inglês estava limpando seu sótão recentemente quando encontrou uma sacola que estava lá desde antes de comprarem a casa, 24 anos atrás. Lá dentro, eles descobriram artefatos sagrados de ficção científica - um roteiro original, cronogramas de filmagem e listas de chamada para um dos três primeiros filmes de Star Wars que pertenceram a Peter Mayhew, o ator que interpretou Chewbacca - o imponente e cabeludo Wookiee e co-piloto para Han Solo na Millennium Falcon.

O casal abordou um leiloeiro que, pensando que os itens interessariam aos fãs de Star Wars, decidiu ajudar a vendê-los.

Os pertences interessavam a uma em particular: a viúva de Mayhew.

“Realmente, parte meu coração ver nossos pertences leiloados assim”, escreveu Angie Mayhew na quarta-feira, 8, no Twitter.

When we moved out of this house Peter's movement challenges made it impossible for him to get into the attic to get the rest of these memories. It really breaks my heart to see our belongings auctioned off like this by @angusashworth and @RyedaleAuction1. ~Angie Mayhew https://t.co/9dql4g22Wa — Peter Mayhew Foundation (@TheWookieeRoars) February 8, 2023

Seu tuíte causou alvoroço, levando a Ryedale Auctioneers e o proprietário Angus Ashworth a retirar os itens do leilão, que está programado para começar na sexta-feira, 17, sem a memorabilia de Star Wars.

Peter Mayhew, intérprete de Chewbacca em 'Star Wars', durante première mundial de 'O Último Jedi'; ator morreu em 2019. Foto: Danny Moloshok

Ninguém reclamou da venda antes do anúncio do leilão, disse Ashworth em um comunicado. Se ele soubesse que a viúva de Mayhew se opunha, ele teria trabalhado com ela, a Fundação Peter Mayhew e os proprietários para descobrir algo, disse ele. O casal, que Ashworth descreveu como “adorável”, está “muito feliz em doar” os itens para a fundação, agora que sabem que Angie Mayhew os quer.

“Só posso pedir desculpas a todos os fãs de Star Wars que já demonstraram grande interesse em possuir um pouco da história do cinema!”, Ashworth disse no comunicado.

Em 1999, Mayhew e sua então noiva, Angie, não sabiam exatamente o que havia no sótão enquanto lutavam para vender a casa de Mayhew em Keighley, uma cidade em West Yorkshire, no norte da Inglaterra, e se mudar para os Estados Unidos, explica Matthew Egan, diretor de filantropia da fundação.

Então, com cerca de 50 anos, Mayhew - que tinha mais de 2 metros de altura - sofria dos efeitos do gigantismo, uma condição rara que faz as pessoas crescerem extraordinariamente altas e as aflige com dores nas articulações, fraqueza muscular e órgãos aumentados. Embora Mayhew suspeitasse que havia um roteiro original de O Império Contra-Ataca lá em cima, ele estava usando uma cadeira de rodas, não conseguiu entrar no sótão e se recusou a deixar Angie subir.

“Quando saímos desta casa, os desafios de movimento de Peter tornaram impossível para ele entrar no sótão para obter o resto dessas memórias”, disse Angie em um tweet. Foi um dos maiores arrependimentos meu e de Peter termos que deixar esses itens para trás, mas seus joelhos e articulações ficaram tão doloridos que ele não conseguiu mais ir ao sótão para pegá-los.”

Peter Mayhew como Chewbacca e Harrison Ford, como Han Solo em 'O Despertar da Força'. Foto: Film Frame

Quando um usuário do Twitter perguntou por que Mayhew e sua esposa não pediram a ninguém para ajudá-los a recuperar os itens, ela elaborou: “Tínhamos acabado de chegar de uma convenção em que Peter apareceu e houve um vazamento de água, então Peter não queria que eu fosse lá. A mudança em geral é estressante, mas mudar de país com um parceiro deficiente com aquela altura foi um momento muito difícil”.

Mayhew reprisou seu papel como Chewie em A Vingança dos Sith de 2005 e em O Despertar da Força de 2015 antes de passar a tocha Wookiee para o ator finlandês Joonas Suotamo para os dois filmes mais recentes da saga principal de Star Wars. Mayhew morreu em 2019 aos 74 anos, depois de dedicar grande parte de seus últimos anos à filantropia, incluindo a fundação, uma organização sem fins lucrativos dedicada a “aliviar doenças, dores, sofrimentos e o custo financeiro causado pelos eventos traumáticos da vida”.

Angie e outros na fundação souberam do leilão em 7 de fevereiro, quando as notícias começaram a circular, disse Egan. Representantes da fundação enviaram a Ryedale uma mensagem direta por meio da conta do Twitter da casa de leilões para tentar falar sobre isso fora dos olhos do público. Quando eles não tiveram resposta, Angie começou a twittar sobre sua oposição, marcando as contas de Ryedale e Ashworth no Twitter.

Os fãs de Star Wars prontamente bombardearam os dois, disse Egan.

Representantes da fundação e Ryedale se encontraram pelo Zoom, funcionários da casa de leilões disseram que, como não verificam a conta do Twitter com frequência, não sabiam da mensagem da fundação até começarem a receber críticas.

Na reunião, o casal que vendeu os itens concordou em doá-los, desde que a fundação se comprometesse a não vendê-los. Egan disse que Angie e a fundação não têm intenção de vendê-los ou mesmo doá-los. A memorabilia já tem um lugar no “quarto Chewie”, um grande anexo no rancho do pai de Angie em Boyd, Texas, repleto de centenas de fotos, pôsteres, fantasias e outras lembranças de Star Wars.

A Ryedale Auctioneers enviou um acordo para a fundação na manhã de segunda-feira e desistiu das negociações, deixando quaisquer outros arranjos para a fundação e os proprietários, disse Egan. A fundação ainda não teve contato direto com o casal que descobriu as memorabilia de Star Wars de Mayhew, mas espera que isso aconteça em breve.