Stella Stevens, atriz do primeiro ‘O Professor Aloprado’, morre aos 84 anos

Stella Stevens, conhecida por sua interpretação em “O Professor Aloprado” de 1963, morreu na última sexta-feira, 17, aos 84 anos, em Los Angeles. A morte da atriz ocorreu após uma longa luta contra o Alzheimer e foi confirmada ao Deadline por seu único filho, o ator e produtor Andrew Stevens.

Lewis e Stella Stevens em "O Professor Aloprado" (1963) Foto: Reprodução/O Professor Aloprado (1963)

Estelle Caro Eggleston, mais conhecida como Stella Stevens, começou sua carreira no cinema em 1959 com o filme “Prece Para Um Pecador”, do diretor Frank Tashlin. Seu trabalho no cinema lhe rendeu o Globo de Ouro como atriz revelação e desde então participou de mais de 140 produções cinematográficas e televisivas. Em 1960 ela fez várias aparições na revista Playboy e foi considerada uma das artistas mais sexy de Hollywood. Algum tempo depois, a atriz afirmou que a sua participação na revista limitou sua carreira por ser classificada apenas como um ícone sexual.

Stevens participou de um dos episódios da série de histórias de terror e suspense “Alfred Hitchcock Presents”, que foi dirigida pelo famoso diretor de “Psicose” na década de 1960, e dois anos depois estrelou com Elvis Presley no filme “Garotas e Mais Garotas”. No filme “O Professor Aloprado” (1963), estrelado e dirigido por Jerry Lewis, deu vida à bela Stella Purdy, e em 1972 ela interpretou Linda Rogo no premiado filme “A Aventura de Poseidon”.

Jerry Lewis e Stella Stevens em uma exibição especial do filme O Professor Aloprado em 2004 Foto: Fred Prouser/Reuters

Além de atriz, Stevens atuou como diretora em filmes como “The Ranch” (1989), estrelado por seu filho, e o documentário “The American Heroine” (1979), que ela também produziu. Nos anos 90 fez parte da série “Santa Barbara” e entre seus últimos trabalhos estão “Megaconda” (2010) e o curta-metragem “Inferno de Dante” (2010).