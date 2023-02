Streaming: Como ‘Till’, confira cinco filmes que discutem racismo disponíveis em plataformas

Nesta quinta-feira, 9, estreou nos cinemas o drama Till, que acompanha a saga de Till-Mobley, mãe de Emmet Till, adolescente negro que foi sequestrado e linchado em 1955 nos Estados Unidos. Sua decisão de divulgar a morte brutal de seu filho de 14 anos por assobiar para uma mulher branca no Mississippi ajudou a desencadear o movimento pelos direitos civis no país da América do Norte.

Danielle Deadwyler e Jalyn Hall em cena de 'Till'. Foto: Orion Pictures

Aproveitando o lançamento, o Caderno 2 resolveu listar alguns filmes que discutem racismo ou que falam sobre o tema em algum sentido e que estejam disponíveis nos principais serviços de streaming.

Confira filmes que discutem racismo disponíveis em plataformas de streaming

Faça a Coisa Certa (1989)

Dirigido por Spike Lee, o filme conta a história da tensão racial no Brooklyn, em Nova York. Um morador negro entra em conflito com o dono de uma pizzaria italiana. Ao longo do dia, o mais quente do verão, a tensão aumenta. O longa, indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original e Melhor Ator Coadjuvante, está disponível no Prime Video.

Judas e o Messias Negro (2021)

O longa é um drama biográfico que acompanha baseado na história de Fred Hampton e do Partido dos Panteras Negras nos anos 1960. No filme, William O’Neal (Lakeith Stanfield) se infiltra no partido a mando do FBI para coneguir informações sobre o presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Dirigido por Shaka King, o filme está disponível na HBO Max.

Corra (2017)

O thriller de Jordan Peele usa a pauta racial como plano de fundo para um longa de suspense. No filme, Chris (Daniel Kaluuya) é um jovem fotógrafo negro que namora uma mulher branca chamada Rose (Allison Williams). O jovem está prestes a conhecer os pais de Rose na luxuosa propriedade da família. Chris, no entanto, percebe que eles escondem um segredo perturbador. O filme está disponível na Netflix.

Selma: Uma Luta pela Igualdade (2014)

O longa, indicado ao Oscar de Melhor Filme, acompanha a luta de Martin Luther King Jr. para garantir o direito de voto de pessoas negras nos Estados Unidos, que culminou numa marcha entre as cidades de Selma e Montgomery, no estado do Alabama. O acontecimento estimulou a opinião pública norte-americana e acabou ajudando a convencer o presidente do país a implementar a Lei dos Direitos de Voto em 1965. Disponível no Prime Video.

Malcolm X (1992)

O filme acompanha a vida do ativista negro Malcolm X, baseado no livro The Autobiography of Malcolm X. Estrelado por Denzel Washington e dirigido por Spike Lee, o filme traz eventos importantes da vida de Malcolm, como a sua prisão, sua conversão ao Islã, seu casamento com Betty X, sua peregrinação à Mecca e seu assassinato em 21 de Fevereiro de 1965. O longa está disponível no Prime Video.