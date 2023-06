Submarino desaparecido: veja filmes e documentários que explicam expedições como as do Titanic

O recente desaparecimento de um submarino em expedição aos destroços do Titanic levantou o alerta sobre segurança embaixo d’água. E muitas produções audiovisuais já aboradaram o tema, direta ou lateralmente.

Nesta lista, documentários e filmes de ficção mostram o fascínio e os perigos submarinos. E trazem tanto avanços científicos que as expedições marítimas alcançam, quanto podem ajudar a refletir sobre o que fazer em situações extremas.

De Volta ao Titanic, da National Geographic, explora os destroços do navio naufragado Foto: Divulgação/National Geographic-Atlantic Productions Ltd

De Volta ao Titanic (2020) - Disney+

De 2020, o documentário da National Geographic registra as primeiras expedições tripuladas ao Titanic em quase 15 anos. Uma equipe de especialistas utiliza um submarino especialmente equipado para registrar as primeiras imagens em resolução 4K do navio, visando analisar o processo de deterioração dos destroços. Por meio de gravações inéditas na época, o anseio era proporcionar novas perspectivas acerca o destino do transatlântico naufragado.

“Criaturas das profundezas” é dirigido por James Cameron que investiga formas de vida subaquáticas Foto: Divulgação/Buena Vista Pictures Distribution and Walden Media

Criaturas das Profundezas (2005) - Disney+

Continua após a publicidade

Documentário dirigido por James Cameron, o cineasta de “Titanic” e “Avatar”. Acompanhando cientistas, ele mergulha às profundezas do oceano para investigar as formas de vida subaquáticas encontradas em ecossistemas extremos. E traça um paralelo com as explorações espaciais. Para isso, usam submarinos e tecnologias avançadas.

"Os 13 Sobreviventes da Caverna" mostra o desafio de resgatar um time de futebol e o treinador após uma inundação na Tailândia Foto: Cortesia da Netflix

Os 13 Sobreviventes da Caverna (2022) - Netflix

Distante do mar, mas presos por uma inundação ficaram os 13 sobreviventes de Tham Luang, em Pong Pha, na Tailândia. Este documentário mostra a jornada de resgate do time de futebol Javalis e do treinador dos garotos. Após entrarem na caverna para um passeio, a primeira das chuvas das monções elevou o nível do curso dágua que passa por lá e bloqueou o caminho de volta. O filme descortina os esforços conjuntos dos militares locais, sem treinamento adequado de mergulho, com o de especialistas em exploração subaquática de alto-risco. E como essa experiência foi fundamental para o sucesso da operação, cujo desfecho foi o resgate de todos com vida.

"TItanic" conta uma história de amor em meio ao naufrágio do navio Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Titanic (1997) - Star+

O próprio filme TItanic, de 1997, é uma saga submarina. O romance da história só é desvendado graças a uma equipe de exploradores submarinos, em busca dos tesouros afundados com o navio. Com a fórfula de mostrar ao invés de falar, James Cameron apresenta a infraestrutura, recursos e, instrumentos necessários para a expedição. Ao descobrir uma sobrevivente do naufrágio, levam-na ao alto mar encontrar, 84 anos depois, a embarcação que nunca terminou a primeira viagem. E é rodeada de submarinos que ela conta a história inteira.

Continua após a publicidade

"Treze Vidas: O Resgate" é a dramatização cinematográfica do resgate na caverna tailandesa Foto: Vince Valitutti/Metro Goldwyn Mayer Pictures

Treze Vidas: O Resgate (2022) - Amazon Prime Video

De um ponto de vista americanizado, o filme também conta a história dos garotos e do treinador tailandeses, presos na caverna de Pong Pha, na Tailândia. E mesmo com as liberdades criativas tomadas pela produção inspirada em caso real, O longa mostra a importância dos equipamentos e da experiência corretos. Interessante notar as discussões sobre técnicas de mergulho, instrumentos e ferramentas necessários para a operação. Além do treinamento especializado dos mergulhadores envolvidos.

"Além das Profundezas" é uma história sufocante sobre como acidentes submarinos podem ser perigosos Foto: Divulgação/Nordisk Film

Além das Profundezas (2020) - Telecine

O drama sueco com tons de suspense acompanha a aventura de duas irmãs mergulhadoras, que resvala na tragédia. Durante o mergulho numa área remota, um acidente acontece e uma delas fica presa no fundo do mar. Enquanto isso, a outra precisa fazer de tudo para resgatar a irmã antes de o oxigênio acabe.