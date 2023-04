‘Super Mario Bros.’: as 4 regras que explicam sucesso do filme inspirado em videogame

Até agora, em 2023, dois dos maiores sucessos da TV e do cinema são baseados em videogames - The Last of Us e Super Mario Bros. O Filme - e esse trem não vai parar tão cedo. Mas os produtores e showrunners devem ser cautelosos sobre como eles adaptam essas propriedades.

O filme de Mario teve a melhor abertura de bilheteria do ano, suplantando o filme-chave da Fase 5 da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, e arrecadou mais de US$ 500 milhões no total. Enquanto isso, The Last of Us, da Sony PlayStation, foi adaptado para a HBO e se tornou o programa mais assistido na Europa e na América Latina, superando A Casa do Dragão em audiência total.

O golpe duplo da indústria de videogames em 2023 tem paralelos em como Homem de Ferro da Marvel e O Cavaleiro das Trevas, dirigido por Christopher Nolan, quebraram o dique em 2008 para o eventual dilúvio de filmes de super-heróis. Este é um sinal claro: as adaptações de videogame, quando bem feitas, são um grande negócio. The Last of Us tem boas chances de ganhar prêmios, algo que os filmes de super-heróis têm lutado para fazer.

Por décadas, houve uma “maldição do videogame”, na qual as tentativas de adaptar esse formato ao cinema muitas vezes foram um fracasso de público e crítica. Parte disso é porque os videogames geralmente não se adaptam bem aos formatos de narrativa linear. Jogar é muito mais experiencial e envolvente do que ler livros ou assistir TV. O fracasso mais recente foi o filme Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City, de 2021, que arrecadou apenas US$ 42 milhões em todo o mundo.

Assisti a todas as principais adaptações de videogame já feitas para lançamento nos Estados Unidos e descobri regras práticas para fazer uma que funcione. Aqui estão quatro principais.

1. Respeite o espírito do material de origem

O filme Super Mario Bros. é um banquete visual divertido e colorido, com alegres faixas orquestradas de vários gêneros musicais clássicos, como jazz e reggae, todos muito parecidos com os jogos. The Last of Us foi fiel aos momentos mais dramáticos do jogo, quase repetindo as cenas linha por linha. Os recentes longas da série Sonic: O Filme também foram sucessos de bilheteria, mas ofuscados agora pelas conquistas recordes de Mario Bros. Enquanto os filmes do Sonic incorporaram o drama humano em uma série de jogos com poucos humanos, eles ainda mantiveram a seriedade saudável dos jogos.

Enquanto isso, a série Resident Evil (2022), da Netflix, foi um fracasso absoluto, cancelada após uma temporada. O show era quase irreconhecível em relação ao jogo, muitas vezes lembrando um drama adolescente quando deveria ser sobre zumbis e bioterrorismo. O tom do programa estava completamente errado, intencional demais em sua tentativa de canalizar as tendências da comédia moderna, quando Resident Evil como uma série de jogos é sobre acampamento.

O programa de TV Halo, da Paramount, foi anunciado pelo estúdio como um sucesso modesto, mas foi uma bomba para os críticos. Além disso, foi quase unânime entre os milhões na comunidade “Halo” que o programa falhou ao não respeitar o material de origem. Halo é uma série de jogos sobre o super soldado cibernético Master Chief (pense no Capitão América, mas muito mais assassino e poderoso) contra agressores alienígenas. A série foi confusa graças à “humanização” de um personagem que era amado porque seu estoicismo diante de probabilidades impossíveis despertou os jogadores por décadas. Master Chief era uma figura difícil de torcer pois estava taciturno como Batman na maior parte do tempo. Ele também fez sexo em uma subtrama de romance confusa e forçada, uma violação do celibato do personagem original.

2. Use elementos de áudio e visuais dos jogos

Outra falha da série Halo é não ter usado quase nenhuma das partituras icônicas dos jogos originais - em vez disso, usou apenas alguns motivos. Este foi um passo em falso, porque as melodias pesadas compostas por Marty O’Donnell foram uma grande parte do motivo pelo qual os jogos Halo são tão memoráveis e amados.

Uma das críticas mais universais ao filme Mario foi o uso da música pop. Por que Mario estava andando de kart com um macaco ao som de Take On Me quando qualquer trilha de um jogo Donkey Kong ou Mario Kart teria sido mais apropriado? Mas o filme ainda faz sucesso porque a maior parte são músicas dos jogos clássicos do Mario.

The Last of Us também usou amplamente a música criada para o jogo por Gustavo Santaolalla, o compositor argentino vencedor do Oscar. O programa de anime Cyberpunk: Mercenários, da Netflix, usou música licenciada das estações de rádio do jogo original. Ambos os programas também replicaram amplamente os sons locais vistos nos jogos. Last of Us gastou milhões para recriar cidades inteiras do jogo, enquanto os animadores de Cyberpunk usaram a arquitetura da Night City do jogo para todos os seus locais. Você pode visitar quase todos os locais da série dentro do jogo.

Todas essas músicas e efeitos visuais estabelecem um tom para essas histórias. Mudá-los no cinema e na TV é não entender o que tornou as histórias especiais.

3. Invista em bons talentos

Não há dúvida de que Pedro Pascal e Bella Ramsey, de The Last of Us, serão os favoritos ao Emmy este ano. Todos duvidaram do compromisso de Chris Pratt com o papel, mas ele teve uma atuação bastante vencedora como Mario Bros. Mesmo que nenhuma dessas pessoas se pareça com os personagens do jogo, os cineastas e showrunners acreditavam que seus talentos únicos superariam qualquer problema estético que as pessoas tivessem, e eles estavam corretos.

Cena do novo filme da série de games Super Mario Bros. Foto: Nintendo y Universal Studios vía AP

Mesmo que Resident Evil da Netflix fosse uma bomba, todos concordaram que o falecido Lance Reddick teve uma atuação inspirada como seu protagonista anti-herói Albert Wesker. E, apesar dos contratempos de roteiro de Halo, a série tinha um elenco interessante que trouxe real brio a uma história confusa. Ter um talento incrível contratado não salvará seu programa ou filme, mas sempre elevará o projeto.

4. Escolha jogos que se traduzirão em histórias lineares

Muitos videogames não contam uma história linear. Apesar de Resident Evil ser minha série de jogos favorita e de ter aspirações cinematográficas, não acho que funcione para cinema ou TV. Acho que é útil entender por que uma série de jogos é popular. Resident Evil não é uma série de jogos de grande sucesso por causa de sua história. É porque sua ação envolvente vai do terror virtual simulado à calma solução de um quebra-cabeças e ao gerenciamento de recursos. Nada disso se traduz bem na tela grande, mesmo dentro do gênero de filme de terror.

Existem dezenas de adaptações de videogames a caminho, e muitas delas não são adaptações fáceis para formatos lineares de narrativa, como God of War do PlayStation que está na da Amazon e uma versão cinematográfica do clássico jogo de luta Streets of Rage, da Sega Genesis, dirigida pelo roteirista de John Wick, Derek Kolstad. A Activision-Blizzard sabiamente anunciou em 2020 que um filme baseado na franquia de sucesso Call of Duty não é mais uma prioridade. Isso é inteligente porque Call of Duty é, novamente, não conhecido por sua narrativa dramática, mas por ser o jogo de tiro mais proficiente mecanicamente e emocionante. Nem todo jogo vai funcionar, e tivemos décadas de fracassos de bilheteria que provam isso.