‘Super Mario’ já arrecadou R$ 1 bilhão e deve ser maior bilheteria de 2023

Ainda que o ano não esteja nem na metade, Super Mario Bros. O Filme, da Universal, arrecadou um valor tão alto em seu primeiro fim de semana na América do Norte que os especialistas dizem que pode ser o líder das bilheterias de todo o ano de 2023.

A animação, um esforço conjunto entre os estúdios Universal, Nintendo e Illumination, chegou a US$ 146,4 milhões (cerca de R$ 740 milhões) durante o fim de semana de Páscoa e US$ 204,6 milhões (o equivalente a R$ 1,034 bilhão) em seus primeiros cinco dias, informou no domingo o Exhibitor Relations, observador da indústria. “Será facilmente o filme número 1 de 2023″, acrescentou.

“Os números são sensacionais”, concordou o analista David A. Gross, destacando a qualidade do longa, que atrai tanto as famílias quanto os espectadores jovens e mais velhos, assim como homens e mulheres.

Baseada em um dos games mais populares de todos os tempos, esse filme “é um sonho de um gerente de marketing”, continuou Gross.

Super Mario teve bilheteria 10 vezes maior que 2º colocado

Continua após a publicidade

Em segundo lugar, com um décimo das vendas de ingressos de Super Mario, ficou a quarta parte da saga John Wick, com US$ 14,6 milhões.

O thriller foi elogiado pela ação coreografada que apresenta, muito por conta do diretor e ex-dublê Chad Stahelski. Keanu Reeves volta a interpretar o assassino de aluguel que agora enfrenta um grupo criminoso internacional.

O terceiro lugar foi para o líder do fim de semana anterior, Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, da Paramount e da eOne, com US$ 14,5 milhões. Baseada no popular jogo de RPG, a trama é protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez e Hugh Grant.

O novo lançamento da Amazon Studios, Air: A História por trás do Logo, sobre a origem da linha de tênis de basquete Air Jordan, da Nike, ocupou o quarto lugar, com US$ 14,46 milhões, o que Gross classificou como “uma excelente estreia para um drama esportivo”.

Ele atribuiu este sucesso ao “elenco de elite” do filme (Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis), assim como às críticas “fora do comum” que recebeu ao conhecimento mundial da marca Nike.

Continua após a publicidade

Em quinto lugar ficou o filme de terror Pânico 6, da Paramount e da Spyglass Media, com US$ 3,3 milhões.

Maiores bilheterias do fim de semana

Confira abaixo o top 10 das bilheterias deste fim de semana (valores em dólares):

1º - 146,4 milhões - Super Mario Bros. O Filme

2º - 14,6 milhões - John Wick 4: Baba Yaga

3º - 14,5 milhões - Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

4º - 14,46 milhões - Air: A História por trás do Logo

Continua após a publicidade

5º - 3,3 milhões - Pânico 6

6º - 3,3 milhões - His Only Son

7º - 2,8 milhões - Creed III

8º - 1,6 milhão - Shazam! Fúria dos Deuses

9º - 750 mil - Paint

10º - 600 mil - A Thousand And One