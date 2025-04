‘Superman’ destaca Krypto e Kelex em novo clipe; assista

O teaser também revela o visual da Fortaleza da Solidão, lar do Superman, e dá certo destaque para os androides Kelex, que auxiliam o Homem de Aço em um momento de necessidade. Veja abaixo:

O novo Superman tem roteiro e direção de James Gunn (Os Guardiões da Galáxia). Além de Corenswet, o elenco ainda é composto por Rachel Brosnahan (Marvelous Mrs. Maisel) como Lois Lane, Nicholas Hoult (Jurado Nº 2) como Lex Luthor, Skyler Gisondo (The Righteous Gemstones) como Jimmy Olsen e Milly Alcock (A Casa do Dragão) como a Supergirl. Nathan Fillion (Recruta), Anthony Carrigan (Barry), Isabela Merced (The Last of Us) e Edi Gathegi (For All Mankind) completam o elenco como Lanterna Verde, Metamorfo, Mulher-Gavião e Sr. Incrível, respectivamente.