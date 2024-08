Taylor Swift elogia ‘Pisque Duas Vezes’, novo terror dirigido por Zoë Kravitz: ‘Fiquei pasma’

“Este filme é incrível. Emocionante, perverso, bizarramente engraçado e visualmente estonteante. As performances são fenomenais. Zoë Kravitz criou o conceito, escreveu, ficou obcecada com cada detalhe e dirigiu com uma visão ousada e clara. Fiquei pasma pelo que ela atingiu aqui e mal posso esperar para ver todo mundo descobrir este filme e esta cineasta brilhante”.

Taylor deixou, também, um aviso de gatilho, pelos temas sensíveis do filme: “contém temas maduros e retratos de violência, inclusive sexual. Pode ser perturbador e engatilhador para alguns”.