Tenoch Huerta, ator de ‘Pantera Negra 2’, deixa filme da Netflix após acusação de abuso sexual

O ator Tenoch Huerta, mais conhecido por interpretar Namor em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, deixou o elenco do filme Fiesta en la Madriguera, da Netflix, devido à acusação de abuso sexual que recebeu recentemente.

A informação foi divulgado por meio de um comunicado enviado ao site Deadline. Na nota, o artista mexicano volta a negar as alegações e afirma estar focado em “continuar o processo de restauração da minha reputação”.

O filme foi anunciado pela plataforma de streaming há menos de um mês, com as filmagens tendo início em 15 de junho. O cineasta Manolo Caro é o responsável pela direção do longa, que tem roteiro de Nicolás Giacobone.

Tenoch Huerta também é autor do livro 'Orgullo Prieto' ('Orgulho Preto'). O ator é acusado de abuso sexual por María Elena Ríos. EFE/Alex Cruz/ARCHIVO Foto: Alex Cruz / EFE

“Dado o impacto das recentes declarações falsas de María Elena Ríos e os danos que elas causaram, não tenho escolha a não ser desistir de participar do filme Fiesta en la Madriguera”, diz o comunicado de Huerta.

“É com muita tristeza que faço isso, mas não posso permitir que suas ações prejudiquem não apenas a mim, mas também o trabalho de dezenas de pessoas talentosas e trabalhadoras envolvidas no projeto. Meu foco agora é simples: continuar o processo de restauração da minha reputação”, completa.





Continua após a publicidade

Lembre o caso

No dia 11 de junho, a artista e ativista mexicana María Elena Ríos fez uma publicação no Twitter acusando Huerta de abuso e chamando o ator de “predador sexual”.

Na ocasião, ela afirmou que deixou o grupo antirracista Poder Prieto, do qual ele também fazia parte, porque a organização o protegia, mesmo ciente das acusações.

No dia seguinte, Huerta se manifestou por meio do Instagram e negou as alegações. Ele admitiu ter namorado com Elena, mas afirmou que a relação foi completamente consensual.

“Há um ano, namorei a Elena por vários meses. Foi totalmente consensual o tempo todo, como inúmeras outras pessoas podem atestar. E ao longo desse período, foi um relacionamento amoroso, afetuoso e mutuamente solidário”, disse.

“No entanto, depois que terminou, Elena começou a distorcer nossas interações tanto em particular quanto na frente de grupos de amigos em comum. Quero refutar essas acusações irresponsáveis e falsas que podem causar grande prejuízo e danos”, continuou.

Continua após a publicidade

“Sei que estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas essas acusações são simplesmente falsas. E, embora eu sempre trabalhe para melhorar a mim mesmo, preciso contestar alegações que são falsas e ofensivas”, completou.