Tenoch Huerta usa sucesso de ‘Wakanda para Sempre’ para falar de raça e identidade

Os créditos de abertura de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre dizem apropriadamente “apresentando Tenoch Huerta”.

E que apresentação.

O papel de Huerta como Namor na sequência de Pantera Negra impressionou o público, catapultando-o para o cenário global e provocando conversas sobre raça e identidade, tanto em seu México natal quanto no exterior. Isso também levou Huerta a ser nomeado um dos artistas inovadores de 2022 da Associated Press, juntando-se às fileiras de Sadie Sink, Daryl McCormack e seu companheiro de destaque da Marvel, Iman Vellani.

Tenoch Huerta Mej'a as Namor in Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever. MUST CREDIT: Photo by Eli AdŽ/MARVEL.

Como muitos dos homenageados do Breakthrough Entertainer, Huerta não é um novato. Ele apareceu em vários filmes como Uma Noite de Crime: A Fronteira (2021) e séries como Sinfonia Insana (2014) e Narcos: Mexico (2018). Mas Wakanda Para Sempre lhe deu um novo nível de exposição global, que ele está usando para promover várias causas, como inclusão e justiça social.

Huerta cresceu em Ecatepec, uma área suburbana da Cidade do México, famosa por seus altos níveis de delinquência e muitas vezes referida com preconceito pela população da capital.

“Não é fácil vir de lá”, disse Huerta em uma entrevista recente na Cidade do México durante a promoção de Wakanda Para Sempre. A área fica perto da capital, mas “você pode gastar algumas horas para chegar à estação de metrô mais próxima, há violência”.

Huerta, de 41 anos, reconheceu que o fato de não ver “pessoas de pele morena” como ele na tela ou no teatro, e definitivamente também não em anúncios, o fez acreditar que atuar não era uma possibilidade séria. “Você não pode sonhar com algo que você não pode ver”, disse ele.

Ele passou muitos anos jogando futebol americano, e não foi mais longe porque seu pai o estimulou a pensar em atuar. “Quando eu tinha 16 anos, meu pai insistiu para que eu fosse ator, ele me incentivou a fazer workshops”, disse Huerta. “O workshop era de apenas duas ou três semanas, mas eu passei nove meses. Gostei muito mas nunca foi meu plano de vida, foi apenas um hobby.”

Ele continuou fazendo testes de elenco e foi selecionado para interpretar um jardineiro que entretém jovens brancos ricos no longa-metragem de estreia de Gael García Bernal, Deficit (2007). Isso o levou pela primeira vez ao Festival de Cinema de Cannes, jornada que repetiu em 2011 com Días de Gracia, de Everardo Gout, pelo qual ganhou o Ariel, equivalente mexicano ao Oscar, como melhor ator.

“Até aquele momento, eu assumi que era ator, mas demorou muito e foi só depois da indicação ao Ariel que finalmente naquele momento pensei: ‘Ok, sou um ator.’ Foi um processo”, disse Huerta.

Huerta disse que é fã dos filmes da Marvel e ficou muito feliz quando recebeu uma videochamada do diretor Ryan Coogler explicando a trama de Wakanda Para Sempre. A história incluía um xamã e uma poção que as pessoas bebiam antes de pular no oceano.

“A comunicação foi congelada por cerca de cinco minutos, então, quando ele voltou, disse ‘Então, o que você acha?’”, lembrou Huerta. “Nunca entendi direito o que era essa oferta e aí contei aos meus agentes, e eles descobriram que ele (Coogler) estava me oferecendo o Namor. Presumi que fosse o xamã, mas eles disseram: ‘Não, é Namor’.”

Seu personagem é o líder de Tlalokan, o mundo subaquático onde vive Namor. É um mundo vibrante inspirado na arquitetura e cultura pré-hispânica, criado com a ajuda de especialistas maias.

“Eles cresceram em comunidades maias, são falantes da língua maia e têm diplomas e todas as credenciais para trabalhar neste filme”, disse Huerta. “Só posso dizer que a Marvel e a Disney estão fazendo um ótimo trabalho de inclusão e representação e, finalmente, pessoas como nós, podemos nos ver neste filme, tão orgulhosos, tão bonitos e tão poderosos. Isso é um presente.”

Huerta disse que o segundo melhor momento, depois da tranquilidade de colaborar com especialistas no filme, foi fazer todo o treinamento e batalhas, aprendendo a prender a respiração por minutos debaixo d’água e usar fios para simular os voos de Namor.

“Na vida real,meus joelhos, minhas costas, tudo dói. Sou um ser humano simples e estou ficando velho, diga-se de passagem”, disse Huerta sorrindo. “Mas no filme é uma ótima experiência.”

No México, Huerta se tornou um símbolo da luta pela justiça racial, sendo aclamado, mas também enfrentando críticas de pessoas que o consideram problemático porque, como pessoa de pele escura, Huerta denuncia o preconceito contra quem se parece com ele.

MEX299. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 18/11/2022.- El actor mexicano Tenoch Huerta habla durante una rueda de prensa hoy, en Ciudad de México (México). El actor mexicano Tenoch Huerta presentó este viernes su libro "Orgullo Prieto", del cual dijo que saca la "mugre" del racismo en México, y señaló que los idearios con los que los mexicanos se muestran al mundo "ocultan un monstruo horrible". EFE/ Alex Cruz

Huerta publicou recentemente Orgullo prieto (Orgulho Preto), um livro no qual relembra suas próprias experiências enfrentando o racismo e o classismo em seu país.

“Para mim este livro é uma forma de dizer que precisamos aprender, precisamos mudar e depois tentar ter uma sociedade melhor. Escrevi este livro especialmente para as crianças, para os jovens”, disse o pai de duas meninas. “Tento criar, tanto quanto posso, um lugar melhor para elas viverem.”

Ver a si mesmo como um artista inovador traz esperança a Huerta. “Não sei como minha vida vai seguir a partir de agora, mas espero que este filme afete as pessoas, afete as crianças e se elas forem capazes de se olhar no espelho e se sentirem orgulhosas”, disse ele. “Se elas são capazes de olhar para si mesmas e sentirem orgulho, para mim isso é perfeito.”