‘The Crown’ e episódio de ‘Black Mirror’ lideram indicados ao BAFTA de televisão; veja lista

O prêmio BAFTA de televisão divulgou a lista dos indicados nesta quarta-feira, 20. The Crown, série da Netflix sobre a realeza britânica, liderou o número de indicações, acumulando oito ao todo. Um episódio específico da série Black Mirror, Demon 79, também se destacou, acumulando sete indicações.

Diversos atores nas categorias de melhores performances foram indicados pela primeira vez ao prêmio. Dentre eles, está Bella Ramsey, que atuou em The Last Of Us, Elizabeth Debicki, de The Crown, e Harriet Walters, de Succession.

Imelda Staunton, como Rainha Elizabeth II, e Elizabeth Debicki, como Princesa Diana, em cena de 'The Crown', da Netflix. Foto: Netflix/Divulgação

A cerimônia é organizada pela Academia Britânica de Cinema e Televisão. A premiação ocorre no dia 12 de maio e será apresentada pelos comediantes Rob Beckett e Romesh Ranganathan. Veja, abaixo, a lista dos indicados às principais categorias do prêmio.

Melhor série de drama

The Gold

Happy Valley

Slow Horses

Top Boy

Melhor atriz em comédia

Bridget Christie, em The Change

Gbemisola Ikumelo, em Black Ops

Máiréad Tyers, em Extraordinária

Roisin Gallagher, em The Lovers

Sofia Oxenham, em Extraordinária

Melhor série internacional

O Urso

Treta

As Mil Vidas de Bernard Tapie

The Last Of Us

Amor e Morte

Succession

Melhor ator

Brian Cox, em Succession

Dominic West, em The Crown

Kane Robinson, em Top Boy

Paapa Essiedu, em The Lazarus Project

Steve Coogan, em The Reckoning

Timothy Spall, em The Sixth Commandment

Melhor atriz

Anjana Vasan, em Demon 79 (Black Mirror)

Anne Reid, em The Sixth Commandment

Bella Ramsey, em The Last Of Us

Helena Bonham Carter, em Nolly

Sarah Lancashire, em Happy Valley

Sharon Horgan, em Best Interests

Melhor drama limitado

Best Interests

Demon 79 (Black Mirror)

The Long Shadow

The Sixth Commandment

Melhor ator em comédia

Adjani Salmon, em Dreaming Whilst Black

David Tennant, em Good Omens

Hammed Animashaun, em Black Ops

Jamie Demetriou, em A Whole Lifetime with Jamie Demetriou

Joseph Gilgun, em Brassic

Mawaan Rizwan, em Juice

Melhor série de comédia

Big Boys

Dreaming Whilst Black

Extraordinária

Such Brave Girls

Melhor ator coadjuvante