The Rock pretende estabilizar o universo DC com ‘Adão Negro’

AP - Na era dos super-heróis de Hollywood até aqui, havia uma ausência particularmente notável: enquanto vários atores de renome se revezavam vestindo uniformes colados, Dwayne Johnson - sem dúvida a maior estrela de cinema do mundo - estava de fora da tendência. Até agora.

The Rock realmente não precisava de capa para provar seus poderes. O ator de 1,95m e 110 kg já era, em muitos aspectos, um super-herói em si: um Hulk escalador de arranha-céus, um semideus que muda de forma, até mesmo uma fada do dente bombada.

“Eu estava sempre pronto e aberto para interpretar um super-herói”, disse Johnson em entrevista recente. “Mas tinha que estar certo e tinha que parecer certo. Eu já tinha sido abordado antes para interpretar alguns super-heróis que, no final das contas, acabei recusando. Eles acabaram indo para os atores certos para interpretá-los. Fiquei só esperando”.

Os destinos finalmente se alinharam em Adão Negro, uma estreia tão perfeita que poderia ser chamada de óbvia. Quando Johnson estava experimentando o traje de Adão Negro pela primeira vez, ele removeu o preenchimento muscular.

Dwayne Johnson na premiere britânica do filme. Foto Neil Hall /EFE/EPA

A entrada de Johnson no negócio de super-heróis ocorre em um momento crucial para o Universo Estendido da DC, que ultimamente tem sido atormentado por escândalos e falhas de ignição. Ezra Miller, estrela do próximo The Flash, foi preso duas vezes este ano, sob relatos de comportamento preocupante (em agosto, Miller procurou tratamento para o que descreveu como problemas de saúde mental). Batgirl, um filme de US$ 90 milhões concluído para a HBO Max, foi sumariamente cancelado, provocando protestos por seu cancelamento atípico.

O CEO da Warner Bros., David Zaslav, prometeu um “reset” nas operações da DC em uma revisão para melhorar a qualidade e implementar uma estrutura de 10 anos mais parecida com a da Marvel. No fulcro dessas duas eras está Adão Negro, que estreia nos cinemas na quinta-feira, 21.

Em meio a tanta turbulência, certamente não faz mal receber uma estrela de cinema tão popular quanto Johnson, que tem 341 milhões de seguidores no Instagram e muitas vezes é forçado a desviar de perguntas sobre uma possível candidatura presidencial. Mas quanta estabilidade The Rock pode trazer para a DC?

Sarah Shahi e Pierce Brosnan, em cena do filme. Foto Warner Bros. Pictures / AP

“Acho que o momento é perfeito. Uma grande oportunidade”, disse Johnson. “Faz tempo que venho dizendo que a hierarquia de poder no universo DC está prestes a mudar”.

Antes de Johnson, poucas pessoas viam Adão Negro como uma força capaz de mudar o eixo. O personagem, um antigo egípcio criado por Otto Binder e C.C. Beck, apareceu pela primeira vez em uma edição de 1945 da revista In DC Comics, da Fawcett Comics, e geralmente era retratado como um supervilão e inimigo do Capitão Marvel (nada a ver com a personagem de Brie Larson).

Abordagens mais recentes empurraram Adão Negro mais para o status de anti-herói, algo reforçado pelo filme, dirigido por Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise). Convocado para os dias modernos, Adão Negro aparece como um herói relutante que teme seus próprios poderes.

Em uma cena reveladora, Adão Negro se detém por um momento para assistir Clint Eastwood na televisão como o Pistoleiro sem Nome - um modelo anti-herói para o Adão Negro.

“Ele tem sido minha inspiração desde o primeiro dia. Meu ator favorito e certamente um dos meus diretores favoritos”, disse Johnson. “Sou feliz de poder chamar Clint de amigo. Essa foi a minha forma de homenageá-lo”.

A maneira como Adão Negro seria apresentado ao público do cinema nem sempre ficou clara. Inicialmente, o Capitão Marvel, também conhecido como Shazam, e Adão Negro deveriam estrear juntos em um mesmo filme. Após a fase de roteiro, Johnson e outros sentiram que o lançamento combinado seria um desserviço ao Adão Negro.

Dwayne Johnson, em cena do filme. Foto Warner Bros. Pictures / AP

“Tínhamos um modelo para uma ideia muito boa, mas no final os dois personagens precisavam de muito espaço”, disse o produtor Hiram Garcia. “Nós estávamos com dificuldades em termos de espaço e de tom. Como você viu com o lançamento do filme, Shazam tem um tom muito diferente de Adão Negro”.

Shazam!, estrelado por Zachary Levi, foi um sucesso pateta e bem recebido, arrecadando US $ 366 milhões em todo o mundo em 2019 (uma sequência será lançada em março). As ambições para Adão Negro são maiores.

O filme, feito com um orçamento aproximadamente duas vezes maior que o de Shazam!, também apresenta a Sociedade da Justiça da América, uma equipe de super-heróis com Gavião Negro (Aldis Hodge), Doutor Destino (Pierce Brosnan), Esmaga-Átomo (Noah Centineo) e Ciclone (Quintessa Swindell).

“Sempre senti que era uma questão de convencer nossos parceiros de estúdio a tentar olhar além da Liga da Justiça”, disse Johnson. “Eu adoro a Liga da Justiça. Mas, quando você olha além deles, você abre a bíblia da DC. Tem muitos personagens legais que você pode explorar”.

Foi um longo caminho para desenvolver o filme, adaptar o papel a Johnson e filmar o filme com todos os atrasos da covid-19. Johnson foi anunciado pela primeira vez para interpretar Adão Negro em 2014.

“Fácil é uma palavra que não se aplica a esse processo”, disse Garcia.

Mas os cineastas estavam comprometidos em dar a Adão Negro o lançamento adequado.

“Se Dwayne Johnson vai fazer um super-herói, é melhor que os poderes sejam top”, disse o produtor Beau Flynn.

Filmes de super-heróis não costumam ser descritos como um “projeto de paixão”, mas é como Johnson fala sobre Adão Negro. “Ninguém deu uma chance a ele”, disse ele. Ao contrário de muitos dos personagens de quadrinhos mais conhecidos, Johnson não está assumindo esse papel de segunda mão.

“Nenhum outro ator tinha assumido o papel de Adão Negro”, disse Johnson, que professa uma profunda conexão com o personagem. “Sou um cara que fala o que pensa. O Adão Negro também é muito direto com seus pensamentos. A diferença é: o Adão Negro vai ser um choque para algumas pessoas. Eu também posso ser um choque, mas faço isso com um sorriso”.

Desde o último verão, Michael De Luca e Pam Abdy estão comandando a divisão de filmes da Warner Bros., embora nenhum novo líder da DC ainda tenha sido nomeado. Zaslav vem procurando alguém que seja para seu estúdio o que Kevin Feige é para a Marvel. Para Johnson, ‘Adão Negro’ faz parte desse novo capítulo para a DC.

“Acho que você está sentindo esse clima de urgência e entusiasmo”, disse Johnson. “Foi uma grande convergência entre Adão Negro e a nova liderança.”

Relatórios sugeriram que Johnson, 50 anos, pode estar indo para seu maior fim de semana de estreia nas bilheterias com Adão Negro. Mas soando um pouco como lutador de WWE, Johnson também está de olho em seu próximo oponente. Adão Negro, acredita ele, é tão poderoso quanto qualquer outro herói. Ele está mirando no Super-homem.

“Por cinco anos, a força mais poderosa e imparável de todo o universo de super-heróis ficou ociosa, à margem. Tudo isso tinha que chegar a um novo fim”, diz Johnson. “É isso que quero dizer com essa nova era no universo DC. Vamos tirar esse herói dos bastidores e colocá-lo na tela grande”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOUN