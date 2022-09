Tim Burton: “Morte de Elizabeth II parece um conto de fadas acontecendo na vida real”

Criador de um universo único povoado por criaturas excêntricas e desajustadas, o cineasta Tim Burton viaja pelo mundo para apresentar a exposição Tim Burton: O Labirinto, uma experiência “imersiva” criada a partir de mais de 200 esboços de seus personagens, cenários e trajes, que já passou por São Paulo.

“Talvez exista alguém que se sinta mais próximo de John Wayne, mas eu me identifico mais naturalmente com os monstros, sempre senti essa conexão emocional e psicológica”, disse o cineasta californiano.

Ilustração do livro 'The Art of Tim Burton'. Ilustração Tim Burton Foto: Reprodução

Londres está hoje no centro de todos os olhares devido à morte da rainha Elizabeth II. Como você está vivendo isso?

Eu a conheci pessoalmente, tive a oportunidade de me encontrar com ela algumas vezes e parecia uma mulher incrível. Ouvi dizer que pessoas que esperam até 30 horas em um fila para se despedir dela, é algo surreal, como um conto de fadas acontecendo na vida real.

Você começou como cartunista na Disney, um lugar estranho para um criador como você.

Digamos que eu não me encaixava muito bem na Disney... Estudei no California Institute of the Arts, uma escola fundada pela Disney. Fiz o curso de animação, no qual tentaram me ensinar a desenhar do jeito da Disney. Foi difícil no começo, mas depois tive a oportunidade de desenhar para eles livremente, foi um período incrível.

O que significa para você a criatividade, a expressão artística?

Quando comecei, o desenho era algo que me alimentava e me ajudava psicologicamente. Acho que todos têm a capacidade de ser criativos, mas a sociedade ou nossas próprias mentes nos impedem. Lembro-me, quando estava começando, de me sentir muito frustrado porque me diziam que eu tinha de desenhar de uma certa maneira. Isso me bloqueava, eu sentia que não era capaz de fazer, que não era bom, até que em um momento decidi que não me importava, gostava de desenhar e ia fazer do meu jeito, é foi muito libertador.

Você se lembra do impacto de ver um filme pela primeira vez?

Para mim, o cinema era um lugar para ver coisas estranhas que eu sentia relacionadas com a minha própria vida. Eu gostava de contos de fadas, filmes de monstros, todos os da Universal, os de terror, os filmes de monstros japoneses.

Você faz o espectador amar os monstros, não temê-los.

Os monstros geralmente são percebidos como algo maligno, mas não são, são apenas diferentes, têm uma aparência estranha que é assustadora, mas geralmente não são maus.

Por que você se identifica com eles?

Para mim, me parece normal sentir-me diferente, talvez haja quem se sinta mais próximo do John Wayne mas identifico-me mais naturalmente com os monstros, sempre senti essa ligação emocional e psicológica.

Você faz filmes há várias décadas, como vê o futuro da indústria?

Alguns anos atrás eu estava muito preocupado, parecia que as plataformas dominavam tudo, mas agora, depois da pandemia, acho que as pessoas querem voltar ao cinema, que houve uma mudança e que as coisas estão indo em mais de uma direção.

Produzida por Tim Burton, 'Wednesday' foca na história da personagem Wandinha Addams.

Você acaba de estrear na televisão dirigindo para a Netflix a série Wednesday, sobre a personagem homônimo da família Adams. Por que agora?

Gosto da personagem, ela me questiona, sinto que a entendo, é um personagem que transmite uma mentalidade forte, simples e clara.