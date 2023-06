‘Titanic’: como estão os astros do filme de James Cameron?

James Cameron trouxe as telas de cinema, em 1998, Titanic, o clássico filme que contava a história do luxuoso transatlântico Titanic que naufragou em 1912. O diretor apresentou o drama através dos personagens Rose, uma jovem da alta sociedade, que se sentia pressionada com a vida que levava e Jack, um artista pobre e aventureiro. Os dois se apaixonaram e lutaram contra o preconceito social em meio ao destino trágico do navio.

'Titanic' levou prêmios nas categorias de Melhor Diretor (James Cameron), Melhor Trilha Sonora Original (James Horner), Melhor Canção Original ('My Heart Will Go On' - Celine Dion) e Melhor Filme Dramático Foto: Sam Mircovich/REUTERS

Após o longa, James Cameron, atualmente com 68 anos, assumiu outros projetos de sucesso, como a franquia Avatar, com Avatar, em 2009, Avatar: O Caminho da Água, de 2022, e a previsão de mais três filmes que completam a história.

Relacionado ao Titanic, ele também dirigiu em 2003 o documentário Fantasmas do Abismo, disponível na Netflix, ao lado do ator Bill Paxton, que viveu o explorador Brock Lovett na história do navio, exploram as ruínas e destroços da embarcação.

A cantora Celine Dion, que foi responsável pela música-tema do casal: My Heart Will Go On. No início de 2022 ela revelou diagnóstico positivo para a síndrome de stiff-person, ou síndrome da pessoa rígida, e precisou adiar sua nova turnê.

James Cameron também é o diretor de 'Avatar: O Caminho da Água' Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Jack & Rose

O casal do longa foi interpretado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que na época, tinha 22 e 21 anos, respectivamente - e agora tem 48 e 47 anos. Os atores seguiram fazendo sucesso em Holywood, porém DiCaprio só conquistou um Oscar individual em 2016, com O Regresso.

'Titanic': Kate Winslet, Leonardo DiCaprio e James Cameron Foto: Fox Film

O astro ainda esteve em outras 20 produções, entre dramas e ação, interpretando diversos personagens - mas alguns que se destacaram foram em O Aviador (2004), Diamante de Sangue (2006), A Origem (2010), Django Livre (2012), O Grande Gatsby (2013), O Lobo de Wall Street (2013) e Era uma Vez em... Hollywood (2019). Ele também tem no seu currículo outras estatuetas como BAFTA, SAG Awards e três Globo de Ouro.

Leonardo DiCaprio e a Ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara Foto: Reprodução/Instagram/@leonardodicaprio

Kate conquistou, após estrelar Titanic, em 2009, o Oscar de Melhor Atriz por O Leitor, cinco Globo de Ouro, dois Emmy e dois BAFTA. Nas telas, foi possível ver a atriz britânica em mais de 20 produções também, dentre elas Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), O Amor Não Tira Férias (2006), Deus da Carnificina (2011), Refém da Paixão (2013), Beleza Colateral (2016), Roda Gigante (2017) e Ammonite (2020).

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet no tapete do Oscar para representar 'Titanic' Foto: Fred Prouser/REUTERS

Curioso lembrar também que, em 2008, a dupla de atores se reencontrou no drama Foi Apenas um Sonho, dirigido por Sam Mendes, e a atriz também ganhou um papel em 2022 em Avatar: O Caminho da Água.

Kate Winslet também estrelou outro filme do diretor James Cameron, 'Avatar: O Caminho da Água' Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Outros atores e atrizes que estrelaram o drama seguiram trabalhando na indústria cinematográfica, como Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Victor Garber, Jonathan Hyde, Ewan Stewart e Ioan Gruffudd.

Onde assistir Titanic?

No Brasil, o filme só está disponível na plataforma Star+, da Disney, mas reúne filmes, séries e animações mais adultas. Os Simpsons, por exemplo, só está disponível lá. O plano mais simples custa R$ 40,90 a cada mês. Tem também o plano Star+ e Disney+, por R$55,90 e o plano especial Star+, Disney+ e Lionsgate+, custando R$59,90.