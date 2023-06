‘Titanic’ fica em 1º lugar na lista de filmes mais vistos da Star+ no Brasil; veja como assistir

Em meio ao caso do sumiço do submarino em expedição ao Titanic, o filme de 1997, de James Cameron, subiu na lista de mais vistos da plataforma Star+, único serviço que exibe o título no Brasil. Nesta quinta-feira, 22, Titanic superou Velozes e Furiosos 9, que era o mais visto na Star+ nos últimos dias, e subiu para o 1º lugar.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio e o cineasta James Cameron, no cenário de 'Titanic' Foto: Paramount

O Star+ é da marca Disney, mas reúne filmes, séries e animações mais adultas. Os Simpsons, por exemplo, só está disponível lá. O plano mais simples custa R$ 40,90 a cada mês. Tem também o plano Star+ e Disney+, por R$55,90 e o plano especial Star+, Disney+ e Lionsgate+, custando R$59,90.

A história de Titanic

Lançado há 25 anos, o filme marcou a história do cinema, dos atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e também da cantora Celine Dion, que foi responsável pela música-tema do casal: My Heart Will Go On.

A bordo do luxuoso transatlântico Titanic, Rose, uma jovem da alta sociedade, se sente pressionada com a vida que leva. Ao conhecer Jack, um artista pobre e aventureiro, os dois se apaixonam. Mas eles terão que enfrentar um desafio ainda maior que o preconceito social com o destino trágico do navio.

Por mais de uma década o filme de 1998 foi responsável pela maior arrecadação de bilheteria mundial, com US$ 2.264.743.305 (correspondente a R$ 11.122 bilhões, na cotação atual), mas perdeu o posto para Avatar, em 2009, também diretor Cameron. Outro filme do cineasta passou na frente, Avatar: O Caminho da Água, de 2022 e Vingadores: Ultimato, de 2019, deixando a história de amor em alto mar na quarta posição.