Titanic: “Jack precisava morrer”, diz James Cameron sobre personagem de Leonardo DiCaprio

EFE - Passados 25 anos desde a estreia de Titanic, seu diretor, James Cameron, está preparando um documentário que explicará cientificamente que era impossível que Jack, personagem de Leonardo DiCaprio, sobrevivesse à tragédia.

Cameron revelou a novidade em declarações ao jornal canadense Toronto Sun durante a divulgação no Canadá de seu novo filme, Avatar: O Caminho da Água, para acabar com as reclamações que vem ouvindo há mais de duas décadas sobre por que Rose (Kate Winslet) não abriu espaço para Jack (Leonardo DiCaprio) na porta que salvou sua vida.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio e o cineasta James Cameron, no cenário de Titanic

Nessa famosa cena, Rose e Jack soltam as mãos um do outro para que ele acabe afundando nas profundezas do mar.

Embora Cameron tenha explicado em inúmeras ocasiões que a morte de Jack era necessária por motivos narrativos, o diretor garantiu na entrevista que agora vai provar por que Jack não poderia ter saído vivo daquela situação. “Fizemos um estudo científico para acabar com tudo isso e dar o assunto por encerrado de uma vez por todas”, declarou o cineasta.

Cameron disse que, para realizar a investigação, recriaram a situação do filme para realizar uma “análise forense exaustiva” com um especialista em hipotermia. “Usamos dois dublês que tinham a mesma massa corporal de Kate e Leo na época e colocamos sensores em todos eles, além de reconstruir a porta usada nas gravações. Nós os colocamos em água gelada e testamos se poderiam ter sobrevivido por vários métodos e a resposta foi que não havia como ambos sobreviverem. Apenas um poderia sobreviver. Jack precisava morrer”, garantiu Cameron.

O resultado da análise ficará pronto em fevereiro de 2023 e será divulgado como um “pequeno especial” que estará disponível na emissora National Geographic. Esse documentário acompanhará o lançamento da versão em 4K de Titanic nos cinemas de todo o mundo, marcado para 14 de fevereiro.

Lançado em 1997, Titanic acompanhava os amantes Rose e Jack durante a viagem no navio do título, que famosamente afundou em 1912. O longa foi um sucesso alucinante, faturando US$ 2.2 bilhões nas bilheterias mundiais e vencendo 11 Oscar, incluindo melhor filme e melhor direção para Cameron.