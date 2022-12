‘Titanic’: James Cameron promete ‘estudo científico’ para justificar morte de personagem de DiCaprio

A morte de Jack, personagem de Leonardo DiCaprio em Titanic, causou discussão ao longo das décadas por parte de fãs que acreditam que ele não precisava ter morrido em uma das cenas finais do clássico, quando Rose (Kate Winslet) boia em um destroço do navio enquanto ele morre na água gelada. 25 anos depois do lançamento do filme, o diretor James Cameron afirma que pretende rebater as críticas quanto à cena.

“Nós fizemos um estudo científico para cravar uma estaca no coração e acabar de uma vez por todas com essa história. [...] Talvez eu não tenha feito isso de uma maneira que todos compreenderiam, mas Jack tinha que morrer. É simples assim. Se eu tivesse que ter feito a porta menor, ela seria menor”, disse James Cameron ao jornal canadense The Toronto Sun durante uma entrevista ara divulgação de Avatar 2: O Caminho da Água.

Questionado se teria se arrependido de ter matado o personagem Jack Dawson, respondeu: “Não, ele precisava morrer. É como Romeu e Julieta. É um filme sobre amor e sacrifício e mortalidade. O amor medido pelo sacrifício”.

A ideia é que o tal estudo científico a que James Cameron se refere vá ao ar no canal National Geographic simultâneo à exibição de uma versão remasterizada de Titanic que estreia nos Estados Unidos em 14 de fevereiro de 2023. “Talvez... Talvez após 25 anos, eu não tenha mais que lidar com isso”, torce.

Não é a primeira vez que o diretor retomará o filme, que foi um marco em sua carreira. Em 2017 lançou outro documentário, Titanic: 20th Anniversary, revisitando os escombros do navio com mergulhadores.