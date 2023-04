Tom Cruise retorna como o espião que desafia a morte no sétimo filme da franquia ‘Missão Impossível’

A pandemia da covid não intimidou o ator Tom Cruise e o diretor e roteirista Christopher McQuarrie. Eles estavam prestes a iniciar a filmagem do sétimo longa da franquia Missão Impossível (chamado Acerto de Contas Parte 1) quando o isolamento social fechou o mundo.

“Estávamos em Veneza, na Itália, a dois dias das filmagens em fevereiro de 2020″, lembrou McQuarrie ao Entertainment Weekly. “Estávamos no marco zero da pandemia.”

Tom Cruise, em cena do filme Foto: Christian Black/Paramount/EW

Durante os três anos seguintes, McQuarrie e Cruise, que também produziram o filme juntos, de alguma forma conseguiram rodar o filme em vários locais internacionais, incluindo Inglaterra, Abu Dabi e Noruega.

Acerto de Contas Parte 1 finalmente chegará aos cinemas em 14 de julho, quase dois anos após a data de lançamento originalmente anunciada. Mas, apesar das muitas provações e tribulações da produção, McQuarrie sempre acreditou que completaria sua missão. Ao conversar com a EW para esta prévia do filme, o cineasta admite que nunca houve um momento em que pensou que o filme não seria concluído. “Quando você está fazendo um longa com Tom, isso não é realmente um fator”, diz ele. “E, nesses filmes, gostamos de dizer, ‘Desastre é uma oportunidade para se destacar.’ Nós nos inclinamos para o caos. Não o convidamos, mas o aceitamos como parte do processo.”

McQuarrie promete que o filme será repleto de sequências de ação que se tornaram um dos elementos característicos da franquia. Um deles contará com uma façanha já bem divulgada, na qual Cruise monta uma motocicleta em um penhasco na Noruega e depois salta para o chão.

