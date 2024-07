O astro Tom Cruise não economiza esforços quando o assunto é Missão: Impossível, franquia de ação que estrela há quase 30 anos nos cinemas. A mais nova prova disso foi obtida na última terça-feira, 16, quando o ator foi flagrado se pendurando de um avião durante as filmagens do próximo filme no condado de Oxfordshire, na Inglaterra.

As imagens mostram Cruise se segurando na asa de um biplano, cujo modelo era comum durante a Segunda Guerra Mundial. Além do intérprete de Ethan Hunt, o ator Esai Morales, que vive o vilão Gabriel, também foi visto no local da gravação. Veja as fotos:

Ao longo da franquia, o astro demonstrou diversas vezes que não se intimida diante de sequências de ação arriscadas. Cruise já saltou em queda livre de um avião, ficou sem respirar por seis minutos para gravar uma cena subaquática e andou na lateral de um dos prédios mais altos do mundo, a mais de 500 metros de altura.

Em Fallout, o sexto Missão: Impossível, ele chegou a fraturar o pé pulando de um edifício a outro, e, ainda assim, continuou correndo para não estragar a cena. Vale dizer que o esforço foi recompensado com a inclusão do momento do incidente no corte final do filme. Relembre o momento:

O que sabemos do novo ‘Missão: Impossível’?

Hayley Atwell e Tom Cruise em Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1 Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Ainda sem título oficial, o novo filme continuará a história iniciada em Acerto de Contas, lançado no ano passado. O elenco conta com o retorno de Hayley Atwell, Vanessa Kirby e Pom Klementieff, além dos aliados tradicionais de Cruise, Ving Rhames e Simon Pegg. Entre os novatos da franquia estão Nick Offerman e Hannah Waddingham, de The Last of Us e Ted Lasso, respectivamente.

Novamente com direção de Christopher McQuarrie, que já comandou outros três filmes da franquia, o novo Missão: Impossível estreia em 23 de maio de 2025 nos cinemas.