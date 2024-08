Tom Hanks se revolta com sua imagem em anúncios por IA de ‘remédio milagroso’: ‘Não perca dinheiro’

O artista detalhou que as publicidades foram feitas sem seu consentimento e de forma fraudulenta. “Eu não tenho nada a ver com essas postagens ou os produtos e tratamentos, nem com as pessoas que promovem essas curas”, disse.

Hanks contou ter diabetes tipo 2 e, por esse motivo, realizar tratamentos apenas com o aval de seu médico certificado. “Não se deixe enganar. Não seja ludibriado. Não perca seu dinheiro suado”, escreveu.