Tom Hiddleston e Mark Hamill vão estrelar adaptação de conto de Stephen King

Tom Hiddleston, mais conhecido pelo papel de Loki, e Mark Hamill, famoso pela saga Star Wars, vão estrelar o filme The Life Of Chuck, adaptação do conto de mesmo nome de Stephen King.

De acordo com o portal Deadline, Mike Flanagan será responsável pela direção e produção executiva do longa, que deverá ter os direitos de distribuição negociados no próximo Festival de Cannes.

O cineasta também comandou a criação do roteiro, que estava sendo produzido há meses e ficou pronto antes da atual greve dos roteiristas de Hollywood.

Tom Hiddleston viverá Charles Krantz no filme 'The Life of Chuck'. Foto: Andrew Kelly/REUTERS

The Life Of Chuck (”A vida de Chuck”, em português) conta, em três histórias interligadas, a vida de um homem chamado Charles Krantz. A trama parte de sua morte por um tumor cerebrel e chega à infância em uma casa supostamente assombrada.

O conto faz parte do livro Com Sangue, lançado em 2020 por Stephen King com três histórias originais. Hiddleston interpretará o protagonista da trama e Hamill viverá o personagem Albie. O filme ainda não tem previsão de estreia.

Esta será mais uma das muitas adaptações cinematográficas dos livros do autor, conhecido como “o rei do terror”. As principais produções derivadas do trabalho dele incluem It - A Coisa (2017), O Iluminado (1980) e Carrie, A Estranha (1976).

Continua após a publicidade

Mark Hamill será o personagem Albie no filme 'The Life of Chuck'. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

The Life Of Chuck não será a primeira obra do autor adaptada por Mike Flanagan. O filme Doutor Sono, de 2019, baseado no livro de mesmo nome, foi dirigido por ele.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.