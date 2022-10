‘Top Gun: Maverick’, uma das maiores bilheterias do ano, chegará ao Telecine em dezembro

Publicidade

Uma das maiores bilheterias do cinema em 2022, Top Gun: Maverick, chega ao catálogo do Telecine no dia 22 de dezembro. O filme, que já pode ser visto na Paramount+, arrecadou pouco mais de 1,4 bilhão de dólares.

A sequência de Top Gun, lançada 36 anos depois da estreia do primeiro longa, também tem Tom Cruise como protagonista, além da volta de Val Kilmer, que também esteve no filme de 1986, vivendo seu rival.

No longa, lançado em maio deste ano, Cruise reencarna seu personagem da década de 1980, mais maduro, desta vez, sendo convidado a dar aulas para uma equipe de pilotos da Marinha americana. Ele segue sendo um rebelde. “É Cruise na sua melhor forma: sedutor, seguro e arrogante, os dentes brilhando na luz do sol”, diz crítica publicada no Estadão quando do lançamento do filme.

Tom Cruise e Jennifer Connelly estão em 'Top Gun: Maverick'

Top Gun: Maverick é de certa forma uma meditação sobre o que acontece com rebeldes talentosos mais tarde na vida. Ele está dilacerado pela culpa e, a certa altura cena, é jogado para fora de um bar sem a menor cerimônia pelos mesmos valentões com quem ele andava trinta anos antes.

Uma das maiores bilheterias da vida de Cruise, além de emoção, o filme, como esperado, tem jatos desafiando a gravidade, duelos épicos, o som metálico dos equipamentos de cockpit e o rangido de máquinas recusando as demandas que lhe são impostas.