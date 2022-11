Trailer de ‘John Wick 4’ traz de volta Keanu Reeves implacável com inimigos

Publicidade

Fortes emoções estão chegando com o novo filme da saga John Wick, estrelada por Keanu Reeves. Com o título Baba Yaga, o quarto longa promete cenas impactantes, como os outros três já apresentaram. Mas a cada novo episódio, o matador de aluguel mais alucinante dos últimos tempos terá de enfrentar gente ainda mais barra pesada. No trailer que foi divulgada nesta quinta, 10, já dá para ter uma ideia do que vem por aí.





Essa nova história parte de onde a anterior parou, assim, John Wick segue tentando escapar de uma perseguição implacável. Como sabemos, a partir do momento que descumpriu a regras do Hotel Continental, a recompensa por sua cabeça só fez aumentar. Agora, terá de travar uma verdadeira batalha com adversários sangrentos. Terá de encarar a alta cúpula de Nova York a Osaka. Sem caminho de volta, não tem como pedir para parar.





Cartaz de 'John Wick 4: Baba Yaga'





John Wick 4: Baba Yaga tem direção de Chad Stahelski conta com elenco formado por Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada e Shamier Anderson. A estreia está marcada para 23 de março.