Trailer de ‘The Flash’ com Ezra Miller revela retorno de Michael Keaton como Batman

Além da apresentação de Rihanna, o intervalo do Super Bowl no último domingo, 12, contou com a exibição do primeiro trailer do novo filme The Flash, que tem Ezra Miller dando vida ao herói. O vídeo também mostra a volta de Michael Keaton revivendo o papel de Batman, que interpretou nos filmes da era Tim Burton.

O filme The Flash, dirigido por Andy Muschietti, é inspirado nos acontecimentos dos quadrinhos Flashpoint, de 2011. Neles, o Velocista Escarlate se move tão rápido que muda a linha do tempo, criando uma realidade alternativa.

Michael Keaton revive Batman no filme 'The Flash', ator interpretou o personagem nos filmes sobre o homem morcego dirigidos por Tim Burton. Foto: DC Films

Keaton não é o único a revisitar seu personagem. Ben Affleck, que também já interpretou o homem-morcego em outros filmes da DC também está de volta. Sasha Calle também estrela como Supergirl

Na história do filme, Barry Allen usa seus poderes para viajar no tempo numa tentativa de mudar os eventos do passado e salvar sua mãe. No entanto, sua decisão faz com que o futuro seja alterado e Barry fica preso em uma realidade em que o General Zod está de volta, ameaçando o planeta, que não tem super-heróis para salvar, a não ser um Batman aposentado e um Super Homem que está aprisionado.

The Flash tem estreia prevista para 16 de junho.