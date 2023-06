‘Três Verões’, filme com Regina Casé, ganhará sequência

A diretora Sandra Kogut afirmou durante uma entrevista para o podcast Traz a Pipoca que o longa Três Verões, protagonizado pela atriz Regina Casé, deve ganhar uma continuação em breve.

De acordo com a cineasta carioca, responsável também pelo longa Mutum, desde que Três Verões estreou em festivais, e, depois, nos cinemas, sempre ouviu pedidos por parte do público para que o filme tivesse uma continuação. Sandra ainda disse ao podcast que já tem escrita uma primeira versão do roteiro.

Sucesso de público e de crítica, Três Verões contou a história de uma família de classe alta que costumava dar festas monumentais em sua mansão à beira da praia. Em um dos verões, as festas começam a ser canceladas e os funcionários da mansão, com o sumiço dos patrões, passam a comandar a casa.

Regina Casé brilha como a doméstica Madá em 'Três Verões' Foto: Vitrine Filmes/ Divulgação

A história aborda temas como o neoliberalismo, relações com o poder, investigação policial e as transformações políticas pelas quais o Brasil passou entre os anos de 2015 e 2018.

Sandra argumentou, em entrevista ao Traz a Pipoca, que, assim como o público, tem interesse em saber e contar como esses personagens estariam depois de todos esses acontecimentos.

O filme, que está disponível no catálogo do Globoplay, tem além no elenco, além de Regina Casé -a governanta Madá -, nomes como Rogério Fróes, Otávio Muller, Gisele Fróes e Jéssica Hellen.