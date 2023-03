‘Triângulo da Tristeza’, ambicioso candidato ao Oscar que debocha dos ricos, chega ao streaming

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2022 e indicado ao Oscar 2023, Triângulo da Tristeza chega nesta quinta, 2, ao streaming. O filme do diretor sueco Ruben Östlund, que ainda pode ser visto nos cinemas, acaba de ser adicionado ao catálogo do Prime Video. Triângulo da Tristeza também pode ser alugado ou comprado no YouTube.

No Oscar, o filme concorre nas categorias melhor filme, direção e roteiro original. Um cruzeiro para os super-ricos afunda, deixando os sobreviventes, incluindo um casal de celebridades, presos em uma ilha. Woody Harrelson é o capitão alcóolatra que comanda o cruzeiro. Entre os tripulantes estão dois modelos, um traficante de armas e um bilionário russo.

Em seu novo filme, ambicioso e feroz em relação ao hipercapitalismo do mundo atual, nas palavras do crítico Luiz Zanin Oricchio, Östlund, que é diretor e roteirista de The Square: A Arte da Discórdia, indicado ao Oscar 2018 de melhor filme internacional, o mundo dos ricos é colocado implacavelmente contra a parede. Na trama, a civilidade logo se dissolve, dando lugar a instintos primários quando a abundância torna-se necessidade.

Em entrevista ao Estadão, Ruben Östlund disse que escrevia seus filmes “com base em uma questão sociológica” aplicada a um determinado universo. “Como minha mulher é fotógrafa de moda, eu me aproximei das passarelas. Fiquei encantado ao me aproximar do trabalho dela e perceber o quanto a beleza pode ser expressiva e fazer toda a diferença até para pessoas que não têm uma educação formal. Só que eu olho para essas situações com um diferencial tipicamente nórdico: uma melancolia que a gente tem ao olhar para o trivial”, explicou.

Ruben Östlund, na cerimônia de premiação do Festival de Cannes, em 2022; seu filme 'Triângulo da Tristeza' ganhou a Palma de Ouro Foto: Eric Gaillard/Reuters

O diretor comentou ainda sua “liberdade artística”: “Sou um realizador de baixo orçamento - não me vejo filmando com US$ 100 milhões, por saber do valor que existe na liberdade artística. Rodei o Triângulo com cerca de € 12 milhões. Livre, eu pude explorar questões como o fato de os comunistas estarem esquecendo Marx a cada dia, deixando de lado as teses de O Capital sobre o materialismo histórico aplicado ao desenvolvimento da sociedade”.

Woody Harrelson, à direita, interpreta o capitão de um iate em Triângulo da Tristeza Foto: Neon

O melhor filme do Oscar 2023

Triângulo da Tristeza concorre ao Oscar de melhor filme com Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick e Entre Mulheres.

Já na categoria melhor direção, estão, além de Östlund, Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, Steven Spielberg, por Os Fabelmans, e Todd Field, por Tár.

Por fim, os candidatos ao Oscar de melhor roteiro original ao lado de Triângulo da Tristeza são quase os mesmos: Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, Steven Spielberg e Tony Kushner, por Os Fabelmans, e Todd Field, por Tár.

Veja o trailer de Triângulo da Tristeza

Outros filmes do Oscar no Prime Video

Na semana passada, o streaming da Amazon adicionou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um dos filmes favoritos do Oscar 2023 e que está ganhando todos os prêmios de cinema neste ano, ao seu catálogo. Lá também estão Elvis e The Batman, disponíveis para aluguel, Gato de Botas 2: O Último Pedido e o argentino 1985. Nesta quinta, 2, também estreia Os Fabelmans, o novo filme de Steven Spielberg.

Quanto custa assinar o Prime Video?

O Prime Video pode ser assinado por R$ 119, no plano anual, ou por R$ 14,90 no plano mensal. É possível fazer um teste gratuito por 30 dias.