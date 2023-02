‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ leva prêmio principal do Sindicato dos Diretores dos EUA

AFP - O filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, dirigido por dois jovens cineastas relativamente desconhecidos, foi homenageado com um importante prêmio do sindicato dos diretores de Hollywood no sábado. Os diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ambos de 35 anos, superaram nomes como o veterano Steven Spielberg e levaram o prêmio de Melhor Filme do Directors Guild of America (DGA), na premiação anual que acontece em Beverly Hills.

Embora não seja transmitido pela televisão, o DGA é um reconhecimento importante dos principais diretores da indústria norte-americana. Este ano comemorou-se a sua 75ª edição; ele é considerado um termômetro para a premiação do Oscar, que acontece no dia 12 de Março, em Los Angeles. Dos últimos 19 vencedores do DGA, dezessete também ganharam o cobiçado Oscar de Melhor Diretor no mesmo ano.

“Que diabos? Pessoal, muito obrigado. Este foi um ano incrível para o nosso pequeno filme que de alguma forma ainda funciona”, disse Daniel Kwan, visivelmente surpreso. Em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, Michelle Yeoh interpreta uma mãe repentinamente imersa em universos paralelos. O filme dividiu opiniões dos espectadores e críticos, pois traz para a discussão temas como ficção científica e o metaverso, além dos aspectos visuais ousados.

Tornou-se um grande sucesso de bilheteria no ano passado, arrecadando mais de US$ 100 milhões em todo o mundo, e é o filme com mais indicações ao Oscar este ano, com 11. Kwan e Scheinert deram seus primeiros passos na direção com videoclipes e ficaram conhecidos pela comédia surreal estrelada por Daniel Radcliffe Um Cadáver para Sobreviver.

Os outros diretores indicados pela DGA foram Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin, Todd Field (TÁR), Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e Steven Spielberg, por Os Fabelmans.

Onde assistir?

No Amazon Prime Video , Apple Tv+ e em cartaz nos principais cinemas