Tyrese Gibson processa loja nos EUA por discriminação e relata experiência ‘humilhante e degradante’

Tyrese Gibson, famoso por seus papéis na saga Velozes e Furiosos, entrou com uma ação contra a rede de lojas Home Depot, varejista norte-americana especializada em produtos para o lar.

Segundo postagem realizada em perfil da sua rede social, o ator comunicou que busca uma indenização de US$ 450 milhões, o equivalente mais de R$ 2 bilhões. Tyrese alega ter sido vítima de discriminação racial em uma das unidades da loja em Los Angeles, no dia 11 de fevereiro.

Segundo informações da Variety, Tyrese e seus funcionários Eric Mora e Manuel Hernandez contam que enfrentaram problemas ao tentar finalizar uma compra na loja, devido a um “suposto erro no sistema do caixa”.

Esse contratempo causou uma espera de aproximadamente 20 minutos, atraindo a atenção de outros clientes devido à presença do ator. Optando por evitar o tumulto, Gibson decidiu aguardar no carro, enquanto Mora e Hernandez tentavam resolver a situação.

O ator relata que, após comunicar sua decisão ao caixa, recebeu a confirmação de que tudo estava sob controle. No entanto, quando seus colegas tentaram usar o cartão de crédito de Gibson, a transação foi negada. A equipe da loja, ao ser questionada, teria se limitado a mencionar uma “política da loja” e solicitado uma identificação adicional.

Em defesa de Gibson, a ação afirma que “as ações do caixa e do gerente foram discriminatórias com base na raça e origem. Não há outra explicação plausível para o mau tratamento dos demandantes... Este é um claro e deplorável exemplo de tratamento discriminatório e perfilamento racial ao consumidor. O tratamento de Gibson, Mora e Hernandez pela Home Depot foi humilhante e degradante.”

Respondendo às alegações, um porta-voz da Home Depot disse à Variety: “Diversidade e respeito por todas as pessoas são fundamentais para quem somos, e não toleramos discriminação de qualquer forma. Valorizamos o Sr. Gibson como cliente e, nos meses desde que isso aconteceu, entramos em contato com ele e seus advogados várias vezes para tentar resolver suas preocupações. Continuaremos a fazê-lo.”

O mais recente trabalho de Tyrese Gibson foi em Velozes e Furiosos X.