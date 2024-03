Uma câmera na mão no lugar de arma: Jornalista encara bombas e narra guerra em ‘20 Dias em Mariupol’

Chernov nasceu na Carcóvia em 1989 e, desde que se tornou correspondente de guerra da Associated Press, passou a ter uma carreira impressionante – e meteórica. Cobriu, dentre outras coisas, a Revolução da Dignidade, a Guerra em Donbass, a queda do voo MH17, a Guerra Civil Síria e a Batalha de Mosul no Iraque. Ou seja: a decisão de ficar em Mariupol, tentando mostrar que civis estavam sendo mortos, não foi impensada tampouco impulsiva.

Ele sabia que, naquele momento, poderia construir uma narrativa de guerra e ser ouvido ao registrar imagens que não estavam sendo devidamente registradas por mais ninguém.