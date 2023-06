‘Uma Linda Vida’: como é o drama dinamarquês que caiu no gosto dos usuários brasileiros do Netflix

O drama dinamarquês Uma Linda Vida é o maior destaque entre os usuários brasileiros do Netflix em junho até agora. O filme estreou no dia 1º e, desde então, disparou no top 10 da plataforma. Segundo o site de monitoramento Flixpatrol, nenhum título teve melhores posições no ranking.

Mas como é a tal “linda vida”? O filme é uma espécie de releitura do ‘Patinho Feio’, em que, por algum motivo, todos duvidam que um jovem talentoso e bonito faça sucesso. E, veja só, ele consegue se dar bem na carreira (atenção, spoilers a seguir!).





Uma Linda Vida novelesca

Bem resumidamente, tudo começa quando Elliott (Christopher), jovem desiludido com a vida que trabalha na pesca de lagostas e mora num barco, acompanha seu amigo Oliver (Sebastian Jenssen) numa apresentação musical. Oliver trava na ‘hora H’, dando a deixa para Elliott soltar sua voz e impressionar a todos - em especial Suzanne (Christine Albeck Børge), uma grande empresária do ramo musical.

Na saída do local, Oliver, que apesar de ter pai rico, tem dívidas no jogo, é cercado por alguns capangas que ameaçam lhe bater. Elliott intervém e acaba indo para a delegacia, e o amigo, bravo, rompe relações. Lá, a empresária promete lhe tirar da cadeia, desde que tope trabalhar para ela, ao menos por uma semana, a uma alta quantia.

Relutante de início, topa a oportunidade por pressão de seu chefe na pesca. Chegando à casa de Suzanne, descobre que vai trabalhar com sua filha, Lilly (Inga Ibsdotter Lilleaas), que é produtora.

Filme previsível

A partir de então começa uma sequência de previsibilidades. Já no primeiro encontro entre Lilly e Elliott, que não se dão bem, fica escancarado ao espectador que os dois terão um envolvimento amoroso em breve.

Também está na cara que Oliver, o amigo-problema, vai reaparecer quando Elliott alcançar alguma fama, para se tornar uma pedra em seu caminho - e o filme não convence na hora de mostrar o porquê de o protagonista ceder genuinamente à pressão de Oliver.

Entre diversas reviravoltas, precisando tomar decisões na carreira e lidar com o fato de que será pai e perder tudo que tem quando seu barco é incendiado (numa sequência de cenas próximas), finalmente o jovem, talentoso e bonito Elliott consegue se tornar um cantor de sucesso.

Por algum motivo, Uma Linda Vida tem feito sucesso entre os assinantes da Netflix desde 1º de junho, quando foi disponibilizado. Pode ser uma boa pedida para quem tem interesse na língua dinamarquesa, ou goste das cenas musicais protagonizadas por Christopher (um bom artista no estilo que se propõe), mas não haverá mais surpresa do que isso.