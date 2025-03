‘Uma porta-voz dos que não têm para onde ir’: Fernanda Montenegro exalta sua personagem em ‘Vitória’

O longa contou com direção de Andrucha Waddington e Breno Silveira, morto em 2022, e fala sobre a história de Joana, massoterapeuta que, por meio de filmagens caseiras, denuncia o crime organizado no Rio de Janeiro, em 2005.

Além da atriz, Alan Rocha interpreta o jornalista Fábio Godoy, que também foi entrevistado no programa. “O primeiro contato com as imagens feitas pela Dona Joana me deixou muito emocionado”, diz ele.