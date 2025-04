A morte de Val Kilmer aos 65 anos foi sentida por astros do cinema e colegas de Hollywood. O ator de filmes como Top Gun e Fogo contra Fogo morreu após um quadro de pneumonia. Em 2015, ele foi diagnosticado com câncer na garganta.

Nas redes sociais, Francis Ford Coppola, Michael Mann, Josh Brolin e mais famosos lamentaram a morte do ator.

Astro de 'Top Gun' e 'Fogo contra Fogo', Val Kilmer morreu aos 65 anos Foto: Chris Pizzello/AP

Michael Mann escreveu: “Enquanto eu trabalhava com Val em Fogo contra Fogo, eu estava sempre encantado com seu alcance, a brilhante variabilidade dentro da poderosa corrente do caráter expressivo e possessivo de Val. Depois de tantos anos de Val lutando contra a doença e mantendo seu espírito, essa é uma notícia profundamente triste.”

Francis Ford Coppola destacou o talento de Kilmer. “Val Kilmer era o ator mais talentoso do seu ensino médio, e aquele talento apenas se intensificou ao longo de sua vida. Ele era uma pessoa maravilhosa com quem trabalhar e uma alegria de conhecer. Sempre me lembrarei dele.”

Já Josh Brolin falou sobre a amizade de ambos. “Até logo, amigo. Vou sentir sua falta. Você era um foguete inteligente, desafiador, corajoso e criativo. Não sobraram muitos assim. Espero te ver aí no céu quando eu eventualmente chegar. Até lá, memórias incríveis e pensamentos amorosos.”

“Descanse em paz, Val Kilmer. Obrigado por definir tantos filmes da minha infância. Você realmente foi um ícone”, escreveu Josh Gad.

No X, antigo Twitter, Matthew Modine agradeceu a Kilmer. “Descanse em paz, Val Kilmer. Se não fosse por nosso encontro de sorte no [restaurante] Source em 1985, eu nunca teria sido escalado em Nascido Para Matar. Obrigado, Val.”

Jennifer Tilly compartilhou uma lembrança. “Há muito tempo, eu estava fazendo um teste para o filme The Doors. Eles juntaram potenciais Jims com potenciais Pamelas. E eles estavam atrasados, então estávamos saindo do escritório de elenco, sentados na varanda, no gramado e na garagem. De repente, um conversível dos anos 1960 chegou cantando, tocando músicas dos Doors no volume máximo. E um cara pulou e entrou: ele tinha cabelo rebelde e estava descalço, sem camisa e vestindo apenas uma calça de couro justa. Todos nós olhamos uns para os outros como... Quem é esse cara? Ficamos mais do que um pouco chocados com a audácia de sua entrada. Bem, é claro que era Val Kilmer e daquele minuto em diante, ninguém mais teve chance.”

O perfil oficial de Top Gun relembrou o seu personagem no filme. “Lembrando Val Kilmer, cuja marca cinematográfica indelével atravessou gêneros e gerações. RIP Iceman.”