Val Kilmer iria comparecer a festival na terça-feira, mas morreu horas antes

As informações são do site Deadline. Segundo o fundador e presidente do festival, Nino Simone, o ator iria marcar presença na abertura do evento, passando pelo tapete vermelho do filme American Badass: A Michael Madsen Retrospective.

“Foi um choque descobrir isso. Tínhamos acabado de confirmar Val para comparecer à estreia na Costa Oeste de American Badass: A Michael Madsen Retrospective no último final de semana", disse. “Ele testava emocionado em apoiar o amigo [Madsen]. Eu sei que a nossa equipe estava ao telefone tentando entrar em contato com o motorista que traria Val às 19h30 para o tapete vermelho. A notícia de sua morte foi divulgada, literalmente, no mesmo horário. Inacreditável e de partir o coração. Nossos corações estão com a família.”