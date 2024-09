Veja o trailer de ‘Ainda Estou Aqui’, filme que vai representar o Brasil no Oscar 2025

Como já era esperado, o comentado filme de Walter Salles, ovacionado no Festival de Veneza, Ainda Estou Aqui foi eleito pela Academia Brasileira de Cinema como a aposta do País para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira, 23.

O longa-metragem disputou com outras 11 produções, inscritas e habilitadas a concorrer à vaga e, na semana passada, passou para o segundo turno com outros cinco títulos: Cidade Campo, de Juliana Rojas; Levante, de Lillah Halla; Motel Destino, de Karim Aïnouz; Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges; e Sem Coração, de Nara Normande e Tião. "Estou orgulhosa de presidir essa comissão, que foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar", disse Bárbara Paz, presidente da Comissão de Seleção, em comunicado. "Ainda Estou Aqui é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas. Esse é um momento histórico para nosso cinema", continuou a atriz e diretora.

Fernanda Torres e Selton Mello vivem a trama 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles Foto: Alile Dara Onawale/ Divulgação

Caminhos de ‘Ainda Estou Aqui’

Exibido nos festivais de Toronto e San Sebastián, selecionado para o Festival de Nova York, e vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, o filme conta com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello no elenco principal.

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, e tem roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega. O filme é a primeira produção original Globoplay para o formato.

Ainda Estou Aqui se passa Rio de Janeiro, início dos anos 1970, quando o País enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos.

Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.

O filme fará sua estreia nacional na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que ocorre entre 17 e 30 de outubro. Ainda não há data confirmada de lançamento no circuito comercial.