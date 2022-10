Veja presidentes do Brasil que foram vividos por atores no cinema

As eleições presidenciais de 2022 acontecem neste domingo, 2 de outubro (confira como estão as pesquisas com base no agregador Estadão Dados). O Estadão relembra abaixo alguns atores que interpretaram presidentes brasileiros em obras de ficção ao longo das décadas.

Getúlio Vargas

Em 2009, o diretor João Jardim propôs a Tony Ramos que interpretasse o protagonista de Getúlio (2014). “Mas eu não sou nem um pouco parecido com ele!”, ouviu de resposta. Parecido ou não, a atuação vale a pena de ser conferida no longa que retrata os últimos momentos de Getúlio Vargas à frente da presidência do Brasil, que culminaram em seu suicídio, em 1954. Com Alexandre Borges, Drica Moraes, Alexandre Nero, Jackson Antunes e outros no elenco.

Em Chatô, o Rei do Brasil (2015), filme que levou cerca de duas décadas para chegar aos cinemas desde o início da produção, o político, mandatário da nação à épca em que Assis Chateaubriand comandava o império da Rede Tupi e dos Diários Associados, era retratado por Paulo Betti.

Outro conhecido por interpretar GV (e considerado um dos com maiores semelhanças físicas) é Leon Cakoff, que aparece em O País dos Tenentes (1987), de João Baptista de Andrade.

Leon Cakoff, criador da Mostra de Cinema de São Paulo, em foto do início de sua carreira.

Quem se interessa pelo período histórico também pode relembrar a minissérie Agosto, exibida pela Globo em 1993, estrelada por José Mayer, Vera Fischer e Letícia Sabatella, mas sem um representante do presidente em cena. A produção também é considerada um dos pontos altos da carreira de Tony Tornado, que viveu Gregório Fortunato, na dramaturgia.





Juscelino Kubitschek

Em Bela Noite para Voar (2009), que mostra um dia tenso e turbulento na vida do então presidente do Brasil, o fundador de Brasília é interpretado por José de Abreu.

O longa foi lançado apenas alguns anos depois que a minissérie JK (2006) foi exibida pela Globo. Nela, o político foi interpretado por José Wilker, em atuação marcante.





Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso

Os dois nomes diretamente envolvidos na mudança da moeda brasileira na década de 1990 são retratados em Real - O Plano Por Trás da História (2017), que foca nos debates entre economistas que desenvolveram a ideia, como Gustavo Franco, Pedro Malan e Pérsio Arida. Bemvindo Sequeira dá vida a Itamar, então presidente à época. Já FHC, que era ministro da Fazenda, fica a cargo de Norival Rizzo.

Lula

Pouco antes de deixar o cargo ao fim de seu segundo mandato como presidente, Luís Inácio Lula da Silva foi tema da cinebiografia Lula, o Filho do Brasil (2010). Rui Ricardo Diaz foi o responsável por interpretá-lo na fase adulta, nas décadas que antecederam sua eleição ao cargo máximo do País.

Lula também foi vivido por Ary Fontoura no filme Polícia Federal: A Lei É Para Todos (2017), que narra bastidores da Operação Lava Jato. À época, em entrevista à rádio Jovem Pan, o ator foi questionado se havia recebido muitas críticas por representar o político: “De jeito algum. Gostei muito de fazer o papel. Aceitei como ator contratado. Quiseram que eu fizesse e achei interessante. Nada além. Não tenho partido político, nunca tive”.