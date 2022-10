Veja primeiro trailer de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, que estreia em fevereiro

Com previsão de chegar aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania acaba de ter seu primeiro trailer oficial divulgado. Nova aposta da Marvel Studios, filme traz de volta emoção e diversão em uma história que se passa em um universo paralelo. A direção é de Peyton Reed.









No vídeo revelado do filme, que dá início da Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel, os fãs do Homem-Formiga (Paul Rudd) e da Vespa (Evangeline Lilly) entram em contato com Kang, o vilão dessa nova a ventura e que ganhou a interpretação de Jonathan Majors.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania coloca os dois protagonistas novamente ao lado de Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). No trailer, todos acabam transportados para o Reino Quântico, onde vivem criaturas estranhas.





