‘Velozes e Furiosos 10’: Saiba como é o filme que inicia o fim da saga de Vin Diesel

Lá se vão alguns anos desde que Vin Diesel começou a falar que Velozes e Furiosos estava chegando ao fim. Ainda que a bilheteria continue sendo um atrativo, com o nono filme passando dos US$ 700 milhões em todo o mundo, a saga começou a se tornar uma interminável paródia de si mesma, com carros chegando até no espaço. Mas agora, ao que tudo indica, o fim está próximo: Velozes e Furiosos 10, que estreia nesta quinta-feira, 18, é a primeira de duas ou três partes que vão encerrar a história iniciada há cerca de 22 anos.

No entanto, é claro, tudo pode mudar. Até semana passada, esse último capítulo seria dividido em apenas dois filmes – um lançado em 2023 e outro, com o provável título de Velozes e Furiosos 10: Parte 2, em 2024. No entanto, Vin Diesel voltou atrás: em um tapete vermelho para promover o novo longa-metragem, ele disse que agora há planos para que o último longa vire uma trilogia. “Ao fazer este filme, o estúdio perguntou se poderia ser um filme de duas partes”, disse Diesel. “E depois que o estúdio viu [o resultado] dessa primeira parte, eles perguntaram: ‘você poderia fazer de Velozes e Furiosos 10 uma trilogia?’”.

'Velozes e Furiosos 10' estreia nesta quinta-feira, 18. Foto: Universal Studios/Divulgação

Ainda não há qualquer confirmação da Universal Studios nesse sentido. Mas, se o filme for bem de bilheteria, nada impede uma trilogia – dois longas já estão certos. Tudo isso para acomodar a grandiosidade da história de Velozes e Furiosos 10: Dominic Toretto (Diesel) está levando sua vida confortável quando Dante (Jason Momoa), filho do vilão Reyes (Joaquim de Almeida), decide colocar seu plano de vingança em prática para matar toda a “família” de Dom – desde pessoas com laços de sangue até os amigos do peito.

E é aí que começa o caos, com membros da família se tornando alvos de emboscadas, o filho de Toretto correndo um sério risco de vida e personagens do passado da franquia, como é de praxe em Velozes e Furiosos, retornando do Reino dos Mortos. Com um elenco que inclui nomes como Charlize Theron, John Cena, Helen Mirren e Brie Larson, e locações no Rio, Londres, Roma e Portugal, o custo foi lá pra cima: com orçamento estimado em US$ 340 milhões, sendo o terceiro filme mais caro de toda a história do cinema.





Velozes e Furiosos 10: há justificativa para tanto dinheiro, elenco e expectativa?

Ao longo de 2h20, o filme é tudo aquilo que os fãs mais gostam: carros esportivos em alta velocidade, vilões inacreditáveis e, acima de tudo, cenas que desafiam todas as leis da física. É interessante notar como aqui tudo é maximizado. O diretor Louis Leterrier (O Incrível Hulk) se inspira em momentos como o míssil desviado com a mão por The Rock ou quando Dom bate seu carro para voar, pegar Letty no ar, cair em outro carro e sair andando para fazer disso uma regra em Velozes e Furiosos 10: tudo é absolutamente inacreditável.

No entanto, veja bem: é o décimo filme da franquia. Se a pessoa chegou até aqui, ela com certeza vai se divertir com esses momentos, dar algumas risadas e seguir em frente. A trama, que começou com amigos fazendo racha nas ruas e aos poucos se tornou um Missão: Impossível com automóveis, também já é fichinha para os fãs. Até mesmo aquela já tradicional expressão facial de Vin Diesel quando é desafiado não é problema para os fãs.

Jason Momoa interpreta Dante em 'Velozes e Furiosos 10'. Foto: Universal Studios/Divulgação

O único problema que pode incomodar os fãs é como, com tantos personagens, o roteiro de Dan Mazeau, Justin Lin, Gary Scott Thompson separa a “família” em núcleos: Michelle Rodriguez e Charlize Theron de um lado; Ludacris, Tyrese Gibson, Sung Kang e Nathalie Emmanuel do outro; e Vin Diesel praticamente sozinho. Vai ficar aquela ansiedade para uma reunião completa desses personagens em Velozes e Furiosos 10: Parte 2, em 2024.

O que eles esperam é um encerramento digno de tudo o que foi visto até aqui – e é isso que lhes é entregue. Explosões, uma bomba gigante em Roma, carros saltando de aviões: tudo isso acontece em Velozes e Furiosos 10 com naturalidade. É como Vin Diesel disse recentemente (de maneira exagerada, é claro): a franquia já tem uma “mitologia” tão própria quanto O Senhor dos Anéis, de JRR Tolkien. “Você sabe o que fica mais difícil? O trabalho fora da tela. O pensamento, a expansão... há uma razão pela qual Tolkien parou de escrever depois de um tempo. Porque é tão difícil continuar as mitologias. Ninguém pensa nisso nesse contexto, mas é real. Não é a coisa mais fácil do mundo...”, disse o astro para a Variety, completando, ainda, que Velozes e Furiosos é “O Senhor dos Anéis da ação”.





Preste atenção

Note algumas participações especiais ao longo do filme para dar ainda mais esse tom de fechamento especial. É o caso de Rita Moreno (de Amor, Sublime Amor) que volta como a avó de Toretto, e Helen Mirren (A Rainha, RED) que volta com o seu papel como Queenie. E ainda tem uma participação especial da cantora Ludmilla, numa cena no Rio de Janeiro.