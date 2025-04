Vencedora do Oscar, Cate Blanchett pensa ‘seriamente’ em se aposentar das telas

Refletindo sobre seu status de celebridade, Blanchett revelou que nunca deixou de sentir um desconforto com a fama. “Quando você vai num talk show, ou mesmo [em entrevistas impressas], e vê sonoras destacadas e em itálico, elas soam muito barulhentas. Eu não sou essa pessoa.”

“Faço mais sentido em movimento — demorou muito para ficar remotamente confortável com a ideia de ser fotografada”, continuou. “Sempre me senti à periferia das coisas, então me surpreendo quando me encaixo em qualquer lugar. Chego com muita curiosidade a todo ambiente que vou, sem esperar ser aceita ou bem-vinda.”