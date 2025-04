Vídeo: ‘As pessoas vão se surpreender’, diz criador de ‘The Chosen’, que estreia 5ª temporada

Após polêmica de Nasi com bolsonaristas, produtora cancela shows do Ira! no Sul do País

Principalmente durante 2020, durante a pandemia de covid e as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que impactam o mundo todo, as pessoas ficaram muito divididas. E quando não entendemos outras pessoas, as rejeitamos, e ficamos muito fechados em nossa própria tribo. Isso é muito parecido com o que estava acontecendo há 2 mil anos. E quando Jesus veio, eles esperavam que ele liderasse uma revolução, liderasse uma guerra. E ele disse, não, eu me importo com o seu coração. Eu quero um relacionamento pessoal com você. E quando nós rendemos nosso próprio ego, nosso próprio domínio, e apenas abraçamos Deus ou nossos colegas humanos, mesmo quando não os entendemos, é a única maneira de sobrevivermos e não sermos tão odiosos. Então eu acho que a série permite que as pessoas digam: ‘Ok, há 2 mil anos atrás, era parecido. E talvez a resposta para isso não seja a nossa própria perspectiva, mas talvez uma rendição a alguém maior do que nós mesmos.’

Alguns críticos dizem que a série promove mais divisão. Como você responde a isso?

Olha, eu não sou responsável pela forma como as pessoas reagem à série. Eu sei que a mensagem de Jesus pode ser gerar polarização porque ele dizia: ‘Me siga. Eu sou o Salvador. Eu sou o caminho para Deus. Eu sou a solução para seus problemas se você se render a mim’. E algumas pessoas não querem se render a ninguém. E algumas pessoas pensam que veem Jesus e julgam Jesus com base nos cristãos, com base na Igreja. Talvez elas tenham sido feridas por seres humanos ou até mesmo por crentes em Jesus. Mas nós sempre dizemos, mesmo os cristãos, que nós somos falhos. Não somos diferentes de ninguém. E tentamos apontar as pessoas para Jesus, mas às vezes nos atrapalhamos. E então a série está apenas tentando revelar quem Jesus era. Como você responde cabe a você.