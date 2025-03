Vídeo: Fernanda Torres vira bonecão de Olinda com estatueta na mão; veja

Com o Oscar e o carnaval acontecendo simultaneamente no Brasil, Fernanda Torres ganhou uma homenagem clássica: virou um bonecão de Olinda. Premiada no Globo de Ouro e indicada ao Oscar 2025, a ‘atriz’ foi ‘flagrada’ no carnaval de Pernambuco com a estatueta em mãos.

“Flagrada no Carnaval de Olinda, em Pernambuco”, escreveu em inglês o perfil da Sony Pictures Classic, distribuidora do filme, sobre a homenagem à atriz brasileira. O bonecão de Fernanda Torres reproduz o figurino usado no Globo de Ouro e o prêmio dela, que ganhou como Melhor Atriz em Filme de Drama.

Ao compartilhar outro vídeo do bonecão de Olinda da atriz, o perfil PE no Carnaval foi além: “No fuso de Olinda, Fernanda Torres já é ganhadora do Oscar”, diz a legenda.

Fernanda Torres concorre à estatueta de Melhor Atriz no Oscar por seu trabalho em Ainda Estou Aqui. Ela disputa com Demi Moore (A Substância), Mickey Madison (Anora), Cynthia Erivo (Wicked), e Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez).

Publicidade

Fernanda Torres ganha bonecão de Olinda no carnaval de Pernambuco Foto: @sonyclassics e @penocarnaval via Instagram

O Oscar acontece neste domingo, 2, em Los Angeles, a partir das 21h, e será transmitido pelo canal pago TNT e pelo streaming da Max. A transmissão da TV Globo começa às 21h55.