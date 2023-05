Vídeo flagra Jane Fonda jogando diploma em diretora de Cannes; veja

A atriz Jane Fonda se destacou durante o Festival de Cannes após ter sido escolhida para entregar a Palma de Ouro à diretora Justine Triet, mas dividiu e divertiu internautas com uma atitude inesperada. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a artista jogando o diploma da categoria principal na vencedora.

Jane Fonda entregou a Palma de Ouro a Justine Triet, diretora de 'Anatomie d'une Chute'. Foto: Chistophe Simon / AFP

Conforme informações do Page Six, o momento aconteceu depois que Justine esqueceu o pergaminho no pódio do evento. Jane tentou alertá-la, mas, sem sucesso, atirou o diploma nas costas da cineasta. Ela, porém, pareceu não perceber e o prêmio caiu no chão.

A atitude gerou uma divisão entre os usuários no Twitter. Enquanto alguns acharam a ação “deselegante”, outros chamaram o momento de “o melhor da noite”. Um deles pontuou que a escolha foi humorística, já que Jane teria buscado o pergaminho para dar à cineasta.

“Mas vocês não entenderam nada. Foi engraçado esse lance do pergaminho. Ela corre atrás, vai buscá-lo para dar a Justine e volta com ela para cumprimentar o público”, descreveu um internauta.

Continua após a publicidade

Justine recebeu o grande prêmio do festival por Anatomie D’une Chute (A Anatomia de uma Queda, em tradução livre). A trama gira em torno de uma mulher acusada pelo assassinato do marido.

Durante o discurso em que entregou a Palma de Ouro no último sábado, 27, Jane relembrou a primeira vez em que participou do festival, em 1963. Segundo ela, não havia mulheres diretoras. “Este ano foram sete na competição. Estamos avançando, mas é preciso mais”, comentou.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais