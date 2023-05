Vídeo: Mulher veste cores da Ucrânia em Cannes e joga ‘sangue’ em si mesma em protesto contra guerra

Uma mulher vestida com as cores da bandeira da Ucrânia jogou sangue falso em si mesma ao passar pelo tapete vermelho da 76ª edição do Festival de Cannes no último domingo, 21.

O ato foi realizado em protesto contra a guerra no país, que já dura mais de um ano e foi iniciada quando tropas da Rússia invadiram o território ucraniano em fevereiro de 2022.

A ação da protestante aconteceu antes da exibição do filme Acide, do diretor frânces Just Philippot, mas não ficou claro porque ela escolheu o momento para realizar o protesto.

Ela subia as escadas do evento quando retirou bolsas com o líquido vermelho do decote e despejou sobre a cabeça. Em seguida, foi retirada do local por seguranças.

Desde 2022, delegações russas ou empresas cinematográficas ligadas ao governo russo estão proibidas de participarem do Festival de Cannes. Antes do início do evento deste ano, Thierry Frflictax, diretor do festival, afirmou que se solidarizava com a Ucrânia.

Na cerimônia de abertura do festival no último dia 16 de maio, a atriz francesa Catherine Deneuve prestou homenagens às vítimas da guerra ao recitar o poema Hope, da poetisa ucraniana Lesya Ukrainka.

No ano passado, o evento já havia sido palco de protestos contra o conflito. Na ocasião, uma mulher apareceu nua no tapete vermelho em protesto à violência sexual cometida pelas tropas russas contra as mulheres na Ucrânia.