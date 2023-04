‘Vilões combinam comigo’, diz Hugh Grant sobre ‘Dungeons & Dragons’

As comédias românticas trouxeram fama e dinheiro a Hugh Grant, mas o ator britânico as considera “uma mentira descarada”. “A grande questão é se essa ideia do encontro de um homem com uma mulher, que todos desejamos, é verdade ou uma mentira descarada”, disse Grant a repórteres em Paris, onde apresentou seu novo filme, Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, que estreia no Brasil dia 13.

“É uma grande mentira, apesar de eu ter feito carreira e fortuna com isso. Quantos relacionamentos realmente felizes conhecemos? Não muitos.”

Hugh Grant com o elenco de 'Dungeons & Dragons' Foto: Christophe Archambault/AFP

“Todas aquelas comédias românticas que fiz… Seria bom fazer uma sequência agora, tenho certeza de que começaria com divórcio e advogados”, reflete.

Como de costume com o ator de 62 anos, os comentários parecem ser um exemplo clássico do humor britânico, mas em entrevista separada à AFP, Grant adota um tom mais sério, relembrando seus primeiros dias. “Gostaria de ter sido mais ambicioso, de ter unhas mais afiadas”, admitiu. “Fui muito apático. Poderia ter tentado coisas mais difíceis quando era muito popular em Hollywood.”

“Poderia ter feito qualquer filme que quisesse, mas na verdade o que me interessava era assistir ao futebol”, lembrou.

Grant sempre cultivou essa personalidade insegura, que seduziu o público nos anos 1990, quando fez Quatro Casamentos e um Funeral e Um Lugar Chamado Notting Hill, e o transformou no ator britânico preferido em todo o mundo. Depois, houve gafes e a tendência à autoparódia que, às vezes, causam mais surpresa do que risos. No mês passado, Grant deu uma entrevista no tapete vermelho do Oscar que causou perplexidade.

Hugh Grant na estreia de 'Dungeons & Dragons' Foto: Caroline Brehman/EFE

Doce

Mas, ao mesmo tempo, o ator vive um doce momento na carreira, após o sucesso da série The Undoing com Nicole Kidman em 2021, em que interpretou o papel de um marido infiel. E agora voltando ao papel de vilão em Paddington 2 e criminoso em Dungeons & Dragons. “Vilões viscosos combinam comigo”, assegurou ele com uma careta. “Estou me divertindo pela primeira vez nos últimos seis ou sete anos, agora que estou muito velho e feio para ser o herói”, confessou. “Na verdade, foi assim que tudo começou: interpretando papéis e vozes idiotas. Um belo dia me vi em papéis principais para os quais, no fundo, não achava que estava pronto”, ressaltou. “É muito difícil ser o protagonista, o herói. Eles pagam bem, mas é difícil.”

Passar a desempenhar papéis de bandido também não foi uma escolha cuidadosa. “Acabaram de bater na minha porta”, revelou. “Por causa das redes sociais, a fama mudou muito desde que chegou a minha vez”, disse. “Sempre fantasiei em ser uma daquelas estrelas misteriosas dos anos 1930 e 1940, quando nunca se sabia como aquela pessoa realmente era. Você podia mentir o quanto quisesse, e o estúdio também. Essa seria minha opção: manter um pouco de mistério, não abrir uma conta no Instagram. Mas é apenas um consolo.”