Viúva explica por que deu a brasileiro roteiro inédito e ‘talvez o mais importante’ de Antonioni

Enrica Fico Antonioni está bastante ocupada na 47ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Além de integrar o júri oficial, a produtora, cineasta e atriz acompanha a retrospectiva de 23 filmes de Michelangelo Antonioni, seu ex-marido.

Ela também participa da leitura de Tecnicamente Doce, roteiro jamais realizado pelo cineasta italiano, e que será enfim concretizado pelas mãos do brasileiro André Ristum. Nesta terça-feira, 24, o elenco efetua uma leitura aberta ao público (às 19h30, no Sesc Vila Mariana, com ingressos online esgotados).

A artista conversou com o Estadão a respeito da homenagem especial a Antonioni. Leia abaixo:

Michelangelo Antonioni é o homenageado deste ano da 47ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Foto: Leemage/AFP

Qual é a importância de trazer 23 filmes de Antonioni a São Paulo, ao invés dos seis ou sete mais conhecidos?

Fiquei muito impressionada com o esforço da Mostra nesse sentido. Talvez eu tenha forçado um pouco para isso acontecer, porque reunimos a obra completa em Roma, muito tempo atrás, para a comemoração dos 80 anos de Michelangelo. Aqui, a retrospectiva é muito completa, o que faz sentido, porque o Brasil é um país imenso e muito rico.

Na minha experiência, posso dizer que só conheci Michelangelo de verdade ao acompanhar sua retrospectiva completa em Roma, muitos anos depois de encontrá-lo pela primeira vez. Eu era muito jovem, e ainda não tinha descoberto todos os filmes dele. Quando assisti à obra completa, desde os primeiros documentários até as obras finais, eu o compreendi de fato.

Acredita que a apreciação dos filmes de Antonioni tenha se transformado até os nossos dias?

Com certeza. Tive uma ótima experiência aqui na Mostra, quando apresentei Lo Sguardo di Michelangelo (2004). Fiquei chocada ao perceber o silêncio profundo durante a sessão. Não se ouvia uma palavra sequer, apenas a respiração de Michelangelo no filme. Então a plateia em São Paulo foi extremamente receptiva, durante vinte minutos de silêncio, algo difícil de sustentar.

Como avalia o legado de Antonioni no cinema contemporâneo?

Seria impossível não perceber a influência dele hoje. Todo o cinema atual decorre do trabalho efetuado pelos grandes mestres, incluindo aqueles do neorrealismo italiano. Percebo que os novos diretores assistiram aos clássicos. Mas sinto que o mundo mudou demais desde então, inclusive aqui no Brasil: esta nova geração de brasileiros está à frente do seu tempo. Além disso, a linguagem e a tecnologia se transformam. Eu me pergunto com frequência o que Michelangelo filmaria hoje em dia. Ele certamente se interessaria bastante por estes jovens e por suas atitudes.

Para Renata de Almeida, diretora da Mostra, as obras de Antonioni dialogam diretamente com a incomunicabilidade de nossos tempos.

Sem dúvida. Ele teve esta experiência em sua própria vida, quando passou vinte e dois anos sem conseguir falar. Isso o colocou num estágio em que estava desesperado pela habilidade de comunicar, mas de maneira sutil, muito completa e focada. Ele queria utilizar a fala para dizer a verdade às pessoas, de maneira direta. Não havia tempo a perder. A comunicação foi, e continua sendo, um tema de Michelangelo que reverbera na sociedade.

'Tecnicamente Doce', roteiro jamais realizado por Michelangelo Antonioni, será filmado pelo diretor brasileiro André Ristum Foto: DIV

É interessante que o trabalho de Antonioni continue em desenvolvimento — caso do roteiro de Tecnicamente Doce, que será filmado pelo brasileiro André Ristum.

Este foi uma espécie de milagre. Mas ele precisava acontecer, porque talvez o roteiro de Tecnicamente Doce seja o mais importante da carreira de Michelangelo. Ele amava este roteiro, mas não pôde realizá-lo por motivos técnicos. Não havia câmera capaz de fazer o que ele planejava. O produtor Carlo Ponti se recusou a participar porque sabia que este filme o arruinaria, pela maneira como Michelangelo queria dirigi-lo. Passar anos na selva teria sido impossível, então desistiram.

Agora, magicamente, chegou a hora certa de fazer Tecnicamente Doce. O tema da destruição da natureza e de nós mesmos se tornou ainda mais urgente, com a Amazônia. Às vezes penso que Michelangelo estava cinquenta anos antes de sua época ideal, porque tinha uma mente brilhante, intuitiva. Suas ideias vinham sabe-se lá de onde, como ocorre aos grandes artistas.

Acredita que a equipe atual deva fazer o filme da maneira como Antonioni havia imaginado?

Não, este seria um desafio impossível de cumprir. André tem uma história pessoal importantíssima com esse projeto. O pai dele já queria dirigir este filme. Jirges Ristum era um amigo pessoal de Michelangelo, e meu amigo também. Quando Michelangelo renunciou ao projeto, Jirges perguntou se poderia dirigi-lo. Afinal, conhecia bem a selva e o Brasil. Michelangelo concordou. Então nosso amigo começou a trabalhar no projeto, mas ficou doente e faleceu. André era muito jovem na época, mas ele encontrou o roteiro e as cartas trocadas entre o pai e Michelangelo. Ele ficou impressionado com a paixão de ambos por este projeto, e me escreveu, oferecendo-se para dirigi-lo.

Nós nos reunimos, e concordamos nesta iniciativa. Não acredito que André se questione sobre a maneira como Michelangelo teria feito, mas ele está acolhendo todos os detalhes do projeto original. Ele viajou à Sardenha, e conheceu exatamente os locais onde Michelangelo posicionou sua câmera para tirar fotos. André está conhecendo a experiência de Michelangelo, mas permanecendo fiel a si mesmo. Ele é um homem muito honesto, e confio bastante nele.

Você também é diretora, produtora e atriz. Tem planos para projetos autônomos no momento?

Sim. Em Tecnicamente Doce, eu estou mais tranquila, porque sou uma produtora associada. Então não tenho nenhuma responsabilidade de juntar o dinheiro para a produção. Só estou acompanhando o que eles fazem e dando minha opinião, porque eu conheço muitíssimo bem esse projeto. Sinto que já o vi pelos olhos de Michelangelo, então tenho muito a oferecer.

Além disso, eu me ponho à disposição. Mas quero dirigir outros filmes, mesmo que não tenha a ambição de me tornar uma grande diretora. Michelangelo tem outros projetos não concretizados também. Gosto muito de um deles em particular, que tentamos realizar diversas vezes: Destinazione Verna, uma ficção científica. Minha sobrinha e meus sobrinhos são jovens, e querem se tornar diretores e fotógrafos. Eles podem me acompanhar neste percurso.