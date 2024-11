Web recria fenômeno Barbenheimer com ‘Wicked’ e ‘Gladiador 2′

Internautas comentam sobre Glicked, fenômeno cultural que pretende substituir Barbenheimer Foto: @eqarti via X (Twitter)

O fenômeno Barbenheimer, que surgiu com o lançamento simultâneo de Barbie e Oppenheimer, ganhou um sucessor: Glicked. O musical Wicked chega aos cinemas americanos no mesmo dia de Gladiador 2, na sexta-feira, 22.

O novo nome rendeu opiniões diversas nas redes sociais. Alguns usuários do X, antigo Twitter, fizeram artes e pôsteres com os atores das produções. Paul Mescal, de Gladiador 2, aparece junto de Ariana Grande e Cynthia Erivo, na adaptação do musical da Broadway para os cinemas. “Tchau, Barbenheimer, agora é a hora de Glicked”.

Em comentários nas redes sociais, usuários explicaram que realizarão “sessões duplas” para assistir a ambos os filmes no mesmo dia. “Quero assistir os dois [filmes], mas estou mais animado para Wicked”, comentou um.

Entretanto, houve quem discordasse do termo, já que a estreia dos filmes em outros países não será simultânea. Um exemplo utilizado foi o do Brasil, em que Gladiador 2 chegou nas telas em 14 de novembro, enquanto Wicked veio nesta quinta, 21. "Parem de tentar fazer Glicked acontecer", completou outro usuário, em inglês.