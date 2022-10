Woody Allen começa a rodar ‘Wasp22′, em Paris, seu primeiro filme em francês

Woody Allen anunciou que vai começar a rodar seu 50º filme, Wasp22, em Paris na segunda-feira. Será pela primeira vez que ele vai filmar em francês

É uma “comédia amarga no espírito de Match Point”, disse o diretor de 86 anos por meio de um comunicado. Allen viu a indústria lhe virar as costas quando sua filha adotiva Dylan Farrow o acusou de agredi-la sexualmente quando criança.

O diretor rejeita essas acusações. Nenhuma das duas investigações lançadas contra ele deu resultados.

Moses Farrow (E), Soon-Yi Previn, Dylan Farrow e Woody Allen, em foto de família

O cineasta nova-iorquino, vencedor de quatro Oscar, foi condenado ao ostracismo nos Estados Unidos desde a ação do movimento #MeToo, mas continua a gozar de popularidade na Europa e, sobretudo, na França.

Mas seu mais recente filme, Festival do Amor, rodado na cidade espanhola de San Sebastian, conseguiu apenas 89 mil espectadores quando lançado em julho.

E, quando Um Dia de Chuva em New York foi lançado nos cinemas franceses em 2019, Woody Allen foi alvo de muita polêmica. Alguns atores se distanciaram publicamente do diretor, enquanto outros, como as atrizes Scarlett Johansson e Catherine Deneuve, o apoiaram e alegaram a presunção de inocência.

