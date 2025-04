Yorgos Lanthimos é impedido de filmar na Acrópole de Atenas: ‘Incompatível com simbolismo e valores’

As cenas em questão seriam para o filme Bugonia, a mais nova parceria do diretor com Emma Stone. Elas retratariam 70 cadáveres posicionados entre dois pontos importantes do local: o Propileu, portão imponente que dá acesso à Acrópole, e o Partenon, templo dedicado à deusa Atena.

Inicialmente, o Ministério da Cultura teria recebido bem a ideia, inclusive aceitando abrir mão da taxa de filmagem que costuma ser cobrada no local, de 1.984 euros a diária, por conta do status internacional do cineasta. Porém, a proposta estava sujeita à aprovação do Conselho Arqueológico Central, que supervisiona a Acrópole. O órgão rejeitou o pedido e sugeriu locações alternativas nas redondezas onde Lanthimos poderia filmar.