Opinião | Carnaval é difícil. Minhas catarses não são coletivas, e pedem, no mínimo, ventilador de teto

Pressionado por todos os lados, topei: vamos no Acadêmicos do Baixo Augusta. Perto de casa. Mas ainda precisava da tal coragem. Minha filha então comprou noventa reais de chá mate, guaraná, limão, rum e urânio enriquecido – tudo junto na mesma lata. Tomei três. Depois, misturei a sobra do ceviche do almoço com pisco e botei no copo Stanley (sou publicitário). Passei protetor na careca, e meu filho levou a gente até a Consolação.

Na fila para entrar no desfile, apareceu um sujeito encasquetando com minha veste. Eu estava de bermuda azul, camisa polo branca, barba por fazer – ele achou que não era fantasia. Era sim: eu estava de Homer Simpson. Quando entrei na área do desfile, entendi o ponto dele. Havia esse folião inteiramente de verde, com um sorriso enorme desenhado no peito. Parecia o bicho do Alien com alface no dente. Outro usava vestido rasgado e uma máscara sofrida daquelas de loja de terror – estava de Demi Moore no “Substância”. O sarrafo lá em cima e eu todo humilde de Homer.